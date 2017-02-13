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13 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Водитель сбил насмерть двух пешеходов в Самаркандской области

Мать и сын погибли в результате наезда автомобиля в Самаркандской области.

Сегодня, 18:54   Общество  

Мать и сын стали жертвами ДТП, произошедшего 12 февраля в Пахтачинском районе Самаркандской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Пешеходов, шедших по правой обочине дороги, сбил автомобиль ВАЗ-2121, управляемый жителем Пахтачинского района 1962 года рождения.

Водитель скрылся с места преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 февраля он был задержан.

Женщина 1977 года рождения от полученных травм скончалась на месте, ее сын — учащийся колледжа 1998 года рождения — скончался в больнице.

УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия.

Текст: «Газета.uz»      951
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