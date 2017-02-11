Узбекистан примет участие в «ЭКСПО-2017» в Астане

Узбекистан примет участие в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», которая будет проходить с 10 июня по 10 сентября в Астане (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба Национальной выставочной компании «Узэкспоцентр».

Церемония подписания договора об участии Узбекистана в «ЭКСПО» состоится в Ташкенте 13 февраля.

Астана была выбрана местом проведения «ЭКСПО-2017» на 152-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре 2012 года. Основная тема выставки — «Энергия будущего». В мероприятии ожидается участие 100 стран и более 10 международных организаций.

Текст: «Газета.uz» 1 316