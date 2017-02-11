Кудратилло Абдукахоров вновь победил нокаутом

Непобежденный боксер-профессионал из Узбекистана Кудратилло Абдукахоров (10−0−0, 7 КО) одержал 10-ю победу в рамках профессионального боксерского турнира Battle of Champions в Сингапуре 10 февраля.

23-летний уроженец Кургантепы (Андижанская область) вышел на ринг против Идда Пиалари из Танзании. Узбекистанский боксер победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Фото: fb.com/qudratillo.abduqahorov.5

В следующем поединке 25 марта представитель Узбекистана сразится за серебряный чемпионский титул World Boxing Council против Чарльза Манючи (20−2−1, 12 КО) из Зимбабве, который входит в топ-10 боксеров мира в полусреднем весе. В рейтинге Международной боксерской федерации IBF он занимает седьмое место, Всемирной боксерской ассоциации WBA — шестое, Всемирного боксерского совета WBC — третье.

Кудратилло Абдукахоров является лучшим профессиональным боксером Узбекистана вне зависимости от весовой категории согласно рейтингу BoxRec — авторитетного британского ресурса по проведению и обновлению записей профессиональных боксеров. Он также владеет чемпионскими титулами по версии World Boxing Federation, молодежной World Professional Boxing Federation и азиатской Asian Boxing Council в полусреднем весе до 66,7 кг.

Текст: «Газета.uz» 973