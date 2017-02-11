Бокс: Азизбек Абдугафуров одолел двукратного чемпиона мира

Профессиональный боксер из Узбекистана Азизбек Абдугафуров (5−0−0, 4 КО) победил Сиримонгкхона Иамтхуама (93−3−0, 51 КО) из Таиланда в рамках профессионального боксерского турнира Battle of Champions в Сингапуре 10 февраля.

Соперником 24-летнего уроженца Кургантепы (Андижанская область) стал двукратный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета WBC, 39-летний таиландец Сиримонгкхона Иамтхуама, который не проигрывал с 2003 года. По итогам 12 раундов Азизбек Абдугафуров одержал победу единогласным решением судей.

Азизбек Абдугафуров — второй лучший профессиональный боксер Узбекистана вне зависимости от весовой категории согласно рейтингу BoxRec — авторитетного британского ресурса по проведению и обновлению записей профессиональных боксеров. Владеет поясом чемпиона Азии по версии WBC в среднем весе до 72,6 кг.

Текст: «Газета.uz» 606