EN РУ O`Z ЎЗ
11 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Азизбек Абдугафуров (справа).

Фото: tnp.sg

Бокс: Азизбек Абдугафуров одолел двукратного чемпиона мира

Боксер-профессионал Азизбек Абдугафуров одержал победу над опытным соперником из Таиланда.

Сегодня, 18:05   Спорт  

Профессиональный боксер из Узбекистана Азизбек Абдугафуров (5−0−0, 4 КО) победил Сиримонгкхона Иамтхуама (93−3−0, 51 КО) из Таиланда в рамках профессионального боксерского турнира Battle of Champions в Сингапуре 10 февраля.

Соперником 24-летнего уроженца Кургантепы (Андижанская область) стал двукратный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета WBC, 39-летний таиландец Сиримонгкхона Иамтхуама, который не проигрывал с 2003 года. По итогам 12 раундов Азизбек Абдугафуров одержал победу единогласным решением судей.

Азизбек Абдугафуров — второй лучший профессиональный боксер Узбекистана вне зависимости от весовой категории согласно рейтингу BoxRec — авторитетного британского ресурса по проведению и обновлению записей профессиональных боксеров. Владеет поясом чемпиона Азии по версии WBC в среднем весе до 72,6 кг.

Текст: «Газета.uz»      606
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:11

Три узбекистанца погибли при обрушении кровли картофелехранилища в РФ

Сегодня, 12:53

Президент ознакомился с новыми проектами в Сурхандарье

Сегодня, 12:22

На шести автобусных маршрутах Ташкента запускают Wi-Fi

Сегодня, 12:12

Для Ташкента создают гастрономическую карту

Сегодня, 11:58

Узбекистан примет участие в «ЭКСПО-2017» в Астане

Сегодня, 11:57

Кудратилло Абдукахоров вновь победил нокаутом

Сегодня, 00:11

Футбол: Узбекистан обыграл «Амкар» (+видео)

Вчера, 21:17

Новой программе в поддержку Приаралья дан старт

Популярное

«Боязнь потерять работу должна превалировать над желанием получить мзду»

В ДТП в столице 4 человека погибли и 4 пострадали

Перекресток Мукими-Бунёдкор закроют до 23 февраля

Минздрав работает над возвращением врачей из-за границы в Узбекистан