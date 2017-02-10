Таджикская «Сомон Эйр» совершила первый рейс в Ташкент

Авиакомпания «Сомон Эйр» (Таджикистан) 10 февраля осуществила первый технический рейс в столицу Узбекистана, сообщает НИАТ «Ховар».

Из Душанбе в Ташкент прилетели более 50 пассажиров, в числе которых — делегация «Сомон-Эйр» и международного аэропорта Душанбе. Руководство таджикской авиакомпании проводит переговоры с коллегами из «Узбекистон хаво йуллари» по вопросам открытия регулярного рейса, которое запланировано на 20 февраля.

Генеральный директор «Сомон Эйр» Томас Халлам заявил, что сегодня в Таджикистане знаменательный день, которого ждали 25 лет. «Открытие нового рейса и его частота предоставит возможность жителям Таджикистана и Узбекистана существенно упростить маршрут в обе страны и видеться со своими родственниками, друзьями благодаря безопасному полету», — подчеркнул он.

«Сомон Эйр» намерена летать из Душанбе в Ташкент до окончания зимнего сезона раз в неделю — по понедельникам. В летнем сезоне возможно увеличение частоты до двух раз в неделю — по понедельникам и четвергам. Время в полете составляет 45 минут.

Текст: «Газета.uz» 2 526