Перекресток Мукими-Бунёдкор закроют до 23 февраля

В связи со строительством путепровода на перекрестке улиц Мукими и Бунёдкор в Ташкенте с 11 по 23 февраля движение транспорта на данном перекрестке будет остановлено. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании «Тошшахартрансхизмат».

Водителей просят в указанный период пользоваться другими улицами города. Ожидается изменение маршрутов общественного транспорта. Дополнительная информация будет опубликована позже.

Открытие шестиполосного путепровода протяженность 900 м и высотой 6 м запланировано к празднику Навруз (21 марта).

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