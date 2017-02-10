EN РУ O`Z ЎЗ
10 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Яндекс.Карты.

Перекресток Мукими-Бунёдкор закроют до 23 февраля

Перекресток ул. Мукими и Бунёдкор в Ташкенте будет закрыт для транспорта в связи со строительством путепровода.

Сегодня, 18:41   Общество  

В связи со строительством путепровода на перекрестке улиц Мукими и Бунёдкор в Ташкенте с 11 по 23 февраля движение транспорта на данном перекрестке будет остановлено. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании «Тошшахартрансхизмат».

Водителей просят в указанный период пользоваться другими улицами города. Ожидается изменение маршрутов общественного транспорта. Дополнительная информация будет опубликована позже.

Открытие шестиполосного путепровода протяженность 900 м и высотой 6 м запланировано к празднику Навруз (21 марта).

Текст: «Газета.uz»      0
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:40

Равшан Ирматов — в числе кандидатов на обслуживание ЧМ-2018

Сегодня, 18:37

LG и Google разработали умные часы на платформе Android Wear 2.0

Сегодня, 17:11

Глава Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

Сегодня, 14:39

Таджикская «Сомон Эйр» совершила первый рейс в Ташкент

Сегодня, 13:14

Энергоэффективная модель роста

Сегодня, 12:38

Узбекистан ухудшил позицию в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11:23

Президент прибыл в Сурхандарью

Сегодня, 10:56

Обзор мировых новостей

Популярное

Нужно менять отношение медиков к работе и пациентам — Президент

Президент упрекнул сотрудников внутренних дел в инертности

«Боязнь потерять работу должна превалировать над желанием получить мзду»

Баходир Атаханов назначен замминистра здравоохранения