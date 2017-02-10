Перекресток Мукими-Бунёдкор закроют до 23 февраля

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В связи со строительством путепровода на перекрестке улиц Мукими и Бунёдкор в Ташкенте с 11 по 23 февраля движение транспорта на данном перекрестке будет остановлено. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании «Тошшахартрансхизмат».
Водителей просят в указанный период пользоваться другими улицами города. Ожидается изменение маршрутов общественного транспорта. Дополнительная информация будет опубликована позже.
Открытие шестиполосного путепровода протяженность 900 м и высотой 6 м запланировано к празднику Навруз (21 марта).
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