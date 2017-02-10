Узбекистан ухудшил позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Узбекистана опустилась на 63-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном 9 февраля.



В январском списке сильнейших футбольных команд мира Узбекистан занимал 61-ю строчку. В прошлом месяце подопечные Самвела Бабаяна в товарищеском матче сыграли вничью со сборной Грузии (2:2), которая располагается на 125-й позиции.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола лучший результат показывают игроки из Ирана (32-е место), следом идут Южная Корея (39), Япония (52), Австралия (54) и Саудовская Аравия (56-е место). Все пять футбольных команд ухудшили позиции в рейтинге.



Во главе первой пятерки списка по-прежнему находится Аргентина, затем идут Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

Наибольшего прогресса за последний месяц добилась сборная Камеруна, благодаря победе на Кубке африканских наций (CAN) поднявшаяся сразу на 29 строчек вверх (33-е место).

Еще нескольких африканских команд улучшили позиции после успешного участия в континентальном первенстве. В частности, команда Египта, которая стала второй на CAN, поднялась на 23-е место в рейтинге ФИФА.

Текст: «Газета.uz» 738