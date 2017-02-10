Равшан Ирматов открыл пластиковую карту MasterCard в банке «Ориент Финанс»

Банк «Ориент Финанс» поддерживает развитие международных финансовых связей, делая акцент на долгосрочных отношениях с иностранными финансовыми институтами. Это явилось импульсом для внедрения одной из самых распространенных мировых платежных систем — MasterCard — в финансовую структуру банка. На сегодняшний день банк «Ориент Финанс» эмитирует наиболее современные и безопасные микропроцессорные карты MasterCard.

Футбольный арбитр мирового уровня, обладающий множеством международных и национальных наград, гордость Узбекистана — Равшан Ирматов в очередной раз посетил банк «Ориент Финанс» с целью открыть международную валютную пластиковую карту MasterCard.

Он поделился тем, что мотивировало его на приобретение этой карты:

«MasterCard является спонсором Лиги чемпионов УЕФА, это дает мне большое преимущество и удобство в использовании карты в моей работе за рубежом и управлении моими финансами. Такое сотрудничество играет важную роль не только для организаторов, футболистов и персонала, обслуживающего Лигу чемпионов УЕФА, но и для миллионов болельщиков, приезжающих воочию насладиться красивыми матчами.

Высокие стандарты деятельности MasterCard требуют в качестве партнера надежный банк с проверенным и стабильным имиджем, каким является банк «Ориент Финанс». Я не в первый раз обращаюсь за услугами в банк «Ориент Финанс». Знаю, что в этом банке меня обслужат быстро и качественно. Именно поэтому, приняв решение открыть международную карту MasterCard, я уже знал в какой банк буду обращаться".

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