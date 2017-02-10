Четверг станет днем профилактики преступности

Каждый четверг в Узбекистане будет объявлен днем предотвращения и профилактики преступности. С таким предложением на совещании с представителями органов внутренних дел в четверг выступил Президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщило УзА, в этот день прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам и предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, а также мероприятиях по профилактике преступности.

Глава государства отметил, что деятельность органов внутренних дел в отдельных случаях вызывает недовольство людей. Президент выразил озабоченность распространенностью таких преступлений, как уголовное посягательство на имущество, нанесение умышленных телесных повреждений и мошенничество. Не уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание Шавкат Мирзиёев обратил на недостатки в деле раскрытия преступлений. По приведенной им статистике, не раскрыто каждое пятое преступление, связанное с кражей и мошенничеством.

Серьезные недостатки наблюдаются в уголовно-розыскной деятельности, не отвечает требованиям сотрудничество между правоохранительными органами. Многие находящиеся в розыске лица остаются на свободе, продолжая преступные деяния.

Несмотря на то, что следственные органы располагают возможностями принятия в краткие сроки оперативных законных решений, наблюдается негативная практика необоснованного затягивания сроков по материалам, не требующим дополнительных следственных действий, а также волокиты в отношении граждан.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что необходимо, не ограничиваясь мерами следствия и обвинения, всесторонне изучать причины преступлений, условия и факторы их совершения, с участием руководителей органов внутренних дел, инспекторов профилактики и активистов махаллей анализировать детали каждого преступления с целью профилактики.

Тревожным Президент назвал уровень преступности среди молодежи и женщин. В 2016 году из общего количества преступлений каждое шестое было совершено женщинами. Учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более 1000 преступлений. Руководитель страны указал на отсутствие действенной системы изучения и контроля показателей посещаемости учащимися лицеев и колледжей.

Шавкат Мирзиёев также заявил о необходимости полного искоренения фактов незаконного вмешательства или воспрепятствования работниками органов внутренних дел деятельности предпринимателей.

Кардинальное изменение системы работы с обращениями людей — одна из самых актуальных задач органов внутренних дел. Поэтому необходимо коренным образом пересмотреть отношения работников сферы с гражданами, наладить постоянный диалог с людьми, жить заботами народа и работать в интересах человека, подчеркнул глава государства.

Текст: «Газета.uz» 1 612