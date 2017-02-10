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В ДТП в столице 4 человека погибли и 4 пострадали

В аварии в Ташкенте четыре человека скончались и четверо получили тяжкие телесные повреждения.

Сегодня, 19:46   Общество  

В результате аварии, произошедшей в Ташкенте 9 февраля примерно в 22:30, четыре человека скончались и четверо получили тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

В дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Янги хаёт и Янги Юнусобод в Юнусабадском районе столкнулись автомобили Spark и Matiz.

По результатам предварительного расследования причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения и превышение скорости со стороны водителя Spark.

Текст: «Газета.uz»      3 899
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