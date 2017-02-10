Обзор мировых новостей

Апелляционный суд в США поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа Президента Дональда Трампа, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на постановление суда. Как отмечается, суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Также указывается, что выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред. // РИА Новости

Во Франции произошел взрыв на АЭС

На атомной электростанции «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщает газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру. По информации издания, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени в машинном отделении электростанции. Как сообщил представитель префекта Оливье Мармион, в результате происшествия пять человек получили легкое отравление угарным газом, но тяжелораненых нет. Причиной инцидента стало короткое замыкание. По данным префектуры, угрозы утечки радиоактивных веществ нет, поэтому режим чрезвычайной ситуации не вводился. В целях предосторожности работа первого энергоблока приостановлена. // РБК



Исполком УЕФА одобрил административные реформы

В четверг на заседании исполкома Союза европейских футбольных организаций в Ньоне были одобрены реформы, предложенные новым президентом этой организации Александром Чеферином. В их числе — ограничение срока полномочий членов исполкома и прозрачная процедура выборов городов и стадионов для проведения любых турниров под эгидой УЕФА. Все предложения еще должен подтвердить конгресс УЕФА 5 апреля. «В настоящий момент лимита полномочий нет, есть только возрастной лимит в 70 лет, — сказал Александр Чеферин. — По новым правилам, срок максимальных полномочий президента УЕФА и членов исполкома будет ограничен тремя мандатами по четыре года». Президент также прокомментировал планируемое введение прозрачной процедуры выбора локаций: «Больше не будет услуг и одолжений, закулисных махинаций. Чтобы получить право организации любого турнира, будет необходимо пройти обязательную заявочную процедуру». Чеферин также сказал, что УЕФА рассчитывает получить для европейских команд, как минимум, 16 мест на чемпионате мира 2026 года и будет при этом настаивать, чтобы все европейские команды были разведены по разным группам. // Euronews

В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег

Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает Radio New Zealand. Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море. Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии. Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 73