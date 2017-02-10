Куда сходить на выходных в Ташкенте

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 11−12 февраля.
Кинопремьеры
Театры
Выставки
- Работы художника Лекима Ибрагимова представлены в выставочном зале театра «Ильхом».
- В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы проходит отчетная выставка курса японской живописи сумиэ.
- В воскресенье откроет двери выставка ручных работ в отеле International.
- Выставка «Восточный базар» — в ТРЦ Next.
Концерты
- 11 февраля в театре «Ильхом» состоится IlkhomRockFest. На сцене — группа «Крылья Оригами».
- В органном зале Консерватории пройдет концерт камерной музыки.
Город
- Zlotnikov Dance Centre приглашает желающих на бесплатные мастер-классы по современным танцам в воскресенье.
- Танцевальный клуб «Танго Магия» проведет бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго для желающих в воскресенье.
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