Минздрав работает над возвращением врачей из-за границы в Узбекистан

Адхам Икрамов.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Министерство здравоохранения по поручению Президента работает над возвращением в Узбекистан врачей, уехавших для работы за границу. Об этом на встрече с журналистами 8 февраля заявил вице-премьер и министр здравоохранения Адхам Икрамов.
По словам главы Минздрава, уже проведены беседы с медицинскими специалистами различных профилей и направлений (кардиохирургия, нейрохирургия, ортопедия, травматология и хирургия печени), в том числе проживающими в Норвегии, Дании, Кувейте и России. 10−15 из них дали согласие вернуться в Узбекистан в течение этого года.
В рамках мотивационного механизма для них предусматриваются различные льготы — квартира, достойная заработная плата. Но это должны быть специалисты высшего уровня квалификации, отметил Адхам Икрамов.
Минздрав совместно с Министерством высшего и среднего специального образования рассмотрит возможность создания более комфортных условий для выпускников зарубежных вузов, которые хотят работать в Узбекистане. Планируется определить ряд медицинских университетов, для дипломов которых будут предусмотрены условия быстрой нострификации.
Ранее сообщалось о планах открытия в Ургенче филиала российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева. Как рассказал Адхам Икрамов, главный кардиохирург Минздрава России академик Лео Бокерия заявил, что его бригада «будет работать в Ургенче по две-три недели, чтобы помочь поднять уровень кардиохирургии в Хорезмской области»
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