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9 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Адхам Икрамов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Минздрав работает над возвращением врачей из-за границы в Узбекистан

Ряд врачей, работающих за границей, готовы вернуться в Узбекистан в течение года.

Сегодня, 12:46   Общество  

Министерство здравоохранения по поручению Президента работает над возвращением в Узбекистан врачей, уехавших для работы за границу. Об этом на встрече с журналистами 8 февраля заявил вице-премьер и министр здравоохранения Адхам Икрамов.

По словам главы Минздрава, уже проведены беседы с медицинскими специалистами различных профилей и направлений (кардиохирургия, нейрохирургия, ортопедия, травматология и хирургия печени), в том числе проживающими в Норвегии, Дании, Кувейте и России. 10−15 из них дали согласие вернуться в Узбекистан в течение этого года.

В рамках мотивационного механизма для них предусматриваются различные льготы — квартира, достойная заработная плата. Но это должны быть специалисты высшего уровня квалификации, отметил Адхам Икрамов.

Минздрав совместно с Министерством высшего и среднего специального образования рассмотрит возможность создания более комфортных условий для выпускников зарубежных вузов, которые хотят работать в Узбекистане. Планируется определить ряд медицинских университетов, для дипломов которых будут предусмотрены условия быстрой нострификации.

Ранее сообщалось о планах открытия в Ургенче филиала российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева. Как рассказал Адхам Икрамов, главный кардиохирург Минздрава России академик Лео Бокерия заявил, что его бригада «будет работать в Ургенче по две-три недели, чтобы помочь поднять уровень кардиохирургии в Хорезмской области». Он лишь требует, чтобы условия на месте работы — оборудование и материальное обеспечение — были схожи с российскими, отметил министр здравоохранения.

Текст: «Газета.uz»      4 461
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