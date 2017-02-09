Президент упрекнул сотрудников внутренних дел в инертности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждены состояние системы органов внутренних дел, проблемы и недостатки в их деятельности, а также задачи на перспективу. Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

"Главная задача для всех нас сегодня — обеспечить, чтобы наш народ был доволен своей жизнью и государством. Думаю, пришло время ответить на такой вопрос: доволен ли наш народ органами внутренних дел, основной задачей которых является обеспечение правопорядка и спокойствия народа, соответствует ли их деятельность требованиям времени?" — сказал на совещании глава государства.

Президент указал на инертность органов внутренних дел в работе с обращениями граждан, недостаточность опыта и квалификации сотрудников в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также низкий уровень взаимодействия между следственными и оперативными структурами.

Работа по профилактике правонарушений не ведется на должном уровне, не отлажена системная деятельность в сфере работы с несовершеннолетними, обеспечения посещаемости в образовательных учреждениях, налицо невнимательность ответственных органов и родителей в этом вопросе, сказал Шавкат Мирзиёев.

По Узбекистану сегодня действуют 2819 опорных пунктов милиции и 5867 инспекторов профилактики, анализ деятельности которых показывает, что она не отвечает требованиям сегодняшнего дня, отметил он. Президент подчеркнул, что в органах внутренних дел привыкли организовывать профилактическую работу «для вида», что на территории страны не соблюдаются строго паспортный и визовый режимы, что в работе в этом направлении допускаются «инертность и пуск на самотек».

Возросло количество преступлений, совершаемых женщинами и молодежью, продолжил Президент. В этом плане не налажено должное сотрудничество между махаллями и широкой общественностью. Он отметил необходимость усиления ответственности руководителей образовательных учреждений и родителей по преступлениям, совершенным учащимися лицеев и колледжей.

Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность тем, что некоторые молодые люди, уезжающие за рубеж, попадают под влияние различных религиозно-экстремистских течений и вступают на путь преступления. В этой части не налажено сотрудничество органов внутренних дел с широкой общественностью, с центрами духовности и просветительства, председателями и активистами махаллей, имам-хатибами, советниками по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания махаллей.

Далее руководитель страны поднял вопрос условий работы инспекторов профилактики махаллей.

«Мы возлагаем на инспекторов профилактики много задач, требуем от них повышения ответственности, однако забота о жизни, условиях их работы и проживания, к сожалению, остается вне внимания», — сказал Президент.

Он дал поручения Кабинету Министров, руководителям ответственных министерств и ведомств, а также хокимам областей по строительству на территории каждой махалли служебных домов для инспекторов профилактики и созданию условий для повышения эффективности их работы, повышения знаний и квалификации.

Президент также высказал мнение о том, что инспекторов профилактики необходимо ввести в номенклатуру хокимиятов и что хокимы районов должны находиться с ними в постоянном сотрудничестве.

Текст: «Газета.uz» 3 858