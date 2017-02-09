Баходир Атаханов назначен замминистра здравоохранения

Баходир Атаханов, с 2013 года работавший генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг, назначен заместителем министра здравоохранения Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в Минздраве.

Баходир Атаханов — выпускник Ташкентского государственного экономического университета, имеет степень MBA. До назначения в Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг возглавлял отдел в Государственном комитете по управлению государственным имуществом.

Новым генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг стал Бахром Шакиров, экономист-организатор и финансист по образованию, также имеющий степень MBA. Ранее он работал начальником территориального управления центра по Ташкенту.

Текст: «Газета.uz» 1 519