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Баходир Атаханов (справа).

Фото: UzReport

Архивное фото.

Баходир Атаханов назначен замминистра здравоохранения

Экс-глава Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг стал заместителем министра здравоохранения.

Сегодня, 15:50   Политика  

Баходир Атаханов, с 2013 года работавший генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг, назначен заместителем министра здравоохранения Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в Минздраве.

Баходир Атаханов — выпускник Ташкентского государственного экономического университета, имеет степень MBA. До назначения в Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг возглавлял отдел в Государственном комитете по управлению государственным имуществом.

Новым генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг стал Бахром Шакиров, экономист-организатор и финансист по образованию, также имеющий степень MBA. Ранее он работал начальником территориального управления центра по Ташкенту.

Текст: «Газета.uz»      1 519
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