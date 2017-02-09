Баходир Атаханов назначен замминистра здравоохранения

Баходир Атаханов (справа).
Фото: UzReport
Архивное фото.
Баходир Атаханов, с 2013 года работавший генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг, назначен заместителем министра здравоохранения Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в Минздраве.
Баходир Атаханов — выпускник Ташкентского государственного экономического университета, имеет степень MBA. До назначения в Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг возглавлял отдел в Государственном комитете по управлению государственным имуществом.
Новым генеральным директором Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг стал Бахром Шакиров, экономист-организатор и финансист по образованию, также имеющий степень MBA. Ранее он работал начальником территориального управления центра по Ташкенту.
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