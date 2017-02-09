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Мирзанозим Дустмурадов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

33 фармпредприятия будут запущены до конца года в Узбекистане

Руководитель «Узфармсаноат» Мирзанозим Дустмурадов рассказал о развитии местной фармацевтической отрасли.

Сегодня, 19:12   Экономика  

До конца года в Узбекистане будут введены в строй 33 крупных фармацевтических предприятия. Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил председатель правления концерна «Узфармсаноат» Мирзанозим Дустмурадов.

Лекарственные препараты и медицинские изделия свыше 2000 наименований в Узбекистане выпускают свыше 140 предприятий. Доля отечественной продукции на внутреннем рынке превысила 50%, отметил руководитель концерна.

Запускаемые в целях импортозамещения фармацевтические предприятия позволят к концу года довести долю лекарств отечественного производства до 70%. Перечень препаратов, реализуемых по фиксированным ценам, также будет расширен за счет отечественных производителей, подчеркнул Мирзанозим Дустмурадов.

Руководитель «Узфармсаноат» отметил, что в 2016 году отечественные предприятия выпустили продукцию на сумму 340 млн долларов США. По его словам, было сэкономлено 700 млн долларов валютных средств за счет того, что местные лекарственные препараты в среднем в два раза дешевле импортных аналогов.

Текст: «Газета.uz»      1 399
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