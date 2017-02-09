Министерство здравоохранения Узбекистана для предотвращения взяточничества среди врачей и медицинского персонала собирается применять мотивационные механизмы. Об этом на встрече с журналистами 8 февраля сообщил заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Адхам Икрамов.

О широко распространенной практике взяточничества в медучреждениях, особенно в родильных домах, на недавней встрече со специалистами сферы здравоохранения говорил Президент Шавкат Мирзиёев.

«Мы в Узбекистане должны точно определиться с платностью и бесплатностью медицины, — сказал глава Минздрава. — Если продолжить вопрос не только о родильных домах, но и об экстренной медицинской помощи, мы однозначно считаем, что экстренная медицинская помощь должна быть бесплатной».



Мотивированность людей, которые работают на передовой бесплатной медицины, должна в разы отличаться от тех, кто работает в секторе платных услуг. «Боязнь потерять работу должна превалировать над желанием получить мзду от пациента», — сказал министр.



«Будь то „суюнчи“ в родильных домах или вымогательство — ни с моральной, ни с этической, ни с юридической точки зрения получение денег медицинским персоналом не может быть оправдано, — заявил Адхам Икрамов, — даже учитывая традиции, которые сложились десятилетиями или столетиями в обществе».

Как отметил министр, вопрос о «суюнчи» можно перевести в правовое поле. Если пациент желает отблагодарить не врача, но работников медицинского учреждения, можно сделать добровольное пожертвование в адрес домов «Мурувват» и «Саховат» (интернаты для детей с особыми потребностями и пожилых людей — ред.).

Текст: «Газета.uz» 3 484