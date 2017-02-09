Каждый район получит по два реанимобиля

Каждый район Узбекистана в этом году будет обеспечен двумя реанимобилями, оснащенными кардиомонитором, дефибриллятором и аппаратом искусственной вентиляции легких. Об этом на встрече с журналистами в среду заявил заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Адхам Икрамов.

Его первый заместитель — генеральный директор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Абдухаким Хаджибаев рассказал журналистам, что по официальной статистике машины скорой помощи опаздывают в 15−20% случаях. Но на самом деле, по его словам, этот показатель может быть и выше.

По расчетам министерства, для удовлетворительного обслуживания населения требуется 2400 машин скорой помощи, сейчас таких автомобилей — чуть больше 1800.

Абдухаким Хаджибаев признал, что половина автопарка «скорой» устарела. Он сообщил, что до конца года будет закуплено около 1200 новых машин для нужд экстренной медпомощи по всей республике. 550 из них приобретут уже в ближайшие два−три месяца.

Минздрав намерен повысить квалификацию диспетчеров, принимающих вызовы экстренной помощи, и обеспечить машины «скорой помощи» GPS-навигаторами. Количество машин «скорой» в Ташкенте вырастет до 170, в течение месяца 150 из них будут оснащены навигаторами на выделенные городским хокимиятом средства.

Абдухаким Хаджибаев также коснулся темы недостаточной комплектации состава укладки скорой помощи. По его словам, ожидается выход указа Президента о стандартизации по всей республике затрачиваемых средств на лекарственные препараты и медицинские изделия выездной бригады скорой медицинской помощи. Финансирование этого направления будет увеличено минимум в четыре раза, отметил замминистра.

Текст: «Газета.uz» 0