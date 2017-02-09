МВД о двух пожарах в Ташкенте: причины устанавливаются

Главное управление пожарной безопасности МВД Узбекистана 9 февраля сообщило некоторые детали о двух крупных пожарах, произошедших на этой неделе в Ташкенте.

В результате пожара в кафе-ресторане «Манас» в Яккасарайском районе 7 февраля, по данным ГУПБ, огнем были уничтожены строительные конструкции и имущество на площади 380 кв. м. От перехода огня пострадали строительные конструкции крыши соседнего здания ООО «Паризод» на площади 370 кв. м.

На следующий день пожар на рынке Джами (ООО Usta shirin savdo) в Алмазарском районе. Огонь уничтожил строительные изделия и материалы, конструкции крыши и потолка магазинов №№ 6, 7 и 8 на общей площади 100 кв. м.

По обоим фактам проводится доследственная проверка и устанавливаются причины пожаров. Информации о пострадавших нет.

Текст: «Газета.uz» 2 461