Обзор мировых новостей

Палата общин британского парламента одобрила законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента, как и ожидалось, одобрила в среду в третьем чтении законопроект о выходе Соединенного королевства из Евросоюза и передала его на рассмотрение палаты лордов. За законопроект проголосовали 494 парламентария, против — 122. Второе чтение прошло 1 февраля. Итог голосования стал полной победой кабинета министров Терезы Мэй и демонстрацией высокой партийной дисциплины в контролирующей парламент Консервативной партии. Законопроект был утвержден в третьем чтении без принятия предлагаемых проевропейски настроенными парламентариями поправок. Правительству удалось убедить парламентариев, что Британия не должна сохранять членство в Евроатоме, что граждане ЕС, проживавшие в стране на момент проведения референдума о членстве в Евросоюзе, не могут быть приравнены в правах к гражданам Соединенного Королевства, что правительство не обязано отчитываться об экономических последствиях Brexit и проводить повторный референдум. Также палата утвердила сохранение существующей структуры документа. Выступающие против выхода из ЕС парламентарии, пытавшиеся предотвратить «жесткий» Brexit, потерпели сокрушительное поражение. Правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года. // РИА Новости

В Афганистане убиты шесть сотрудников международного Красного Креста

Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность в Афганистане после убийства шести своих сотрудников. Убийство произошло в среду в провинции Джаузджан на севере Афганистана. По данным МККК, транспортная колонна, в которой находились три водителя и пять представителей МККК, доставлявшая продовольствие в пострадавшие от снегопада районы, подверглась нападению со стороны вооруженных людей. Ив Дакор, генеральный директор МККК: «Это произошло в регионе, который мы хорошо знаем. Это были очень опытные сотрудники. И то, что они погибли в результате целенаправленного нападения, это самая худшая новость, которую только можно себе представить. Ужасно то, что это означает для нашей деятельности в Афганистане, что это значит для афганцев, для родственников, для сотрудников. Я не могу поверить в то, что кто-то смог напасть на сотрудников Международного комитета Красного Креста». По информации, обнародованной губернатором провинции Джаузджан, нападение организовали боевики «вилаята Хорасан», афганской ветви группировки «Исламское государство». // Euronews

Иракские военные уже 77 дней держат в окружении западную часть Мосула

Иракские военные уже почти 80 дней держат в окружении западную часть Мосула, которая находятся под полным контролем боевиков «Исламского государства», заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду. Согласно проведенным удаленно оценкам ООН, в городе не хватает продовольствия, топлива для обогрева и приготовления еды, медицинских препаратов и сухого молока для детей. «Западный Мосул отрезан от прежних путей поставок, включая шоссе из Мосула в Сирию, с конца ноября и на данный момент находится в окружении военных 77 дней», — сообщил Дюжаррик. По данным гуманитарных агентств ООН, в западном Мосуле, который остается под полным контролем ИГ, находится около 750−800 тысяч мирных жителей. Западная часть города пока остается под контролем боевиков. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись уже около 30 тысяч человек, тогда как покинули свои дома около 190 тысяч человек. // РИА Новости

Восток Евросоюза готовит свой план защиты от мигрантов

16 стран восточной стороны Евросоюза — от Польши на севере до Греции на юге — договорились о совместной защите своих границ на случай новой миграционной волны. Она может хлынуть, если Турция снова станет пропускать через свою территорию беженцев. Министры обороны и внутренних дел обещали подготовить план военного и гражданского сотрудничества к концу апреля. Хозяин встречи, австрийский министр обороны, призвал не полагаться на такие третьи страны, как Турция: «Нет сомнений, что европейское решение — это всегда лучшее решение, — сказал Ханс-Петер Доскоцил. — Мы не будем ждать и выполним наш план действий в согласованные сроки». Так называемый «балканский» маршрут мигрантов из Греции в сторону Германии и Скандинавии удалось перекрыть год назад во многом благодаря сделке с Турцией. Но ее отношения с Евросоюзом с тех пор стали хуже. Некоторые страны ЕС сами усиливают охрану своих рубежей. Например, Венгрия возвела почти непроходимые заграждения. Были случаи и активной защиты границ. Брюссель выступает против таких односторонних мер и за распределение беженцев по системе квот. // Euronews

В США в ожидании снежного шторма отменили более 1500 рейсов

Более 1500 авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма, который, как ожидается, придет на северо-восток страны в ближайшие часы. На предупреждение пошли сразу три авиакомпании. Работающая в основном в аэропортах Нью-Йорка (JFK) и Бостона JetBlue, по данным сервиса FlightAware, отменила почти 600 запланированных на четверг рейсов. Компания American отказалась более чем от 400 вылетов из хабов в Нью-Йорке (LaGuardia) и Филадельфии. Около 180 рейсов отменила Southwest. Согласно прогнозам погоды, в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге, Бостоне и других городах в ночь на четверг начнутся снегопады, которые днем усилятся ветром. По данным портала weather.com, здесь может выпасть до 30 см снега. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 112