Адхам Икрамов.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Утренние «пятиминутки» в амбулаторных медицинских учреждениях не нужны, заявил заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Адхам Икрамов на встрече со СМИ в среду.
Отвечая на вопрос о «пятиминутках» в поликлиниках, имеющих свойство затягиваться, вызывая появление очередей, глава Минздрава назвал такие утренние собрания «нонсенсом».
В поликлинике, по словам Адхама Икрамова, должно быть вечернее обсуждение патронажа и диспансеризации, которые в течение дня выполнил персонал, количества принятых пациентов. Подобные собрания не могут проводиться утром, поскольку в это время врачи и медсестры должны быть на своих рабочих местах или в патронаже.
В то же время вице-премьер добавил, что отказаться от собраний в больницах, называемых также больничными конференциями, нельзя, поскольку на них обсуждается состояние пациентов, которые находятся на лечении стационарно, и планируется следующий день.
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Комментарии
А вот это хорошая идея, и ее не так уж и сложно воплотить
Очень правильное решение
У нас все хорошее так извратят что будет только хуже. предлагаю вообще эти пятиминутки делать в пятницу и один раз в неделю а все остальное в рабочем порядке. сейчас мин здрав скажет вечером собрания так у Облздрав с 7 часов вечера начинает работать, а основной контингент врачей это женщины, им уже к 6 надо ужин приготовить с детьми позаниматься и дом и тд
Не согласен, на пятиминутках разбирается состояния поциентов, ночьные события и план действий на день…часть персонала пришедшея в смену просто не знает текущее состояние пациентов