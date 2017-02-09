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9 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Адхам Икрамов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

«„Пятиминутки“ в амбулаторных учреждениях — нонсенс» — вице-премьер

Собрания в амбулаторно-поликлинических учреждениях должны проводиться по вечерам, когда нет пациентов, заявил Адхам Икрамов.

Сегодня, 18:32   Общество  

Утренние «пятиминутки» в амбулаторных медицинских учреждениях не нужны, заявил заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Адхам Икрамов на встрече со СМИ в среду.

Отвечая на вопрос о «пятиминутках» в поликлиниках, имеющих свойство затягиваться, вызывая появление очередей, глава Минздрава назвал такие утренние собрания «нонсенсом».

В поликлинике, по словам Адхама Икрамова, должно быть вечернее обсуждение патронажа и диспансеризации, которые в течение дня выполнил персонал, количества принятых пациентов. Подобные собрания не могут проводиться утром, поскольку в это время врачи и медсестры должны быть на своих рабочих местах или в патронаже.

В то же время вице-премьер добавил, что отказаться от собраний в больницах, называемых также больничными конференциями, нельзя, поскольку на них обсуждается состояние пациентов, которые находятся на лечении стационарно, и планируется следующий день.

Текст: «Газета.uz»      4 538

Комментарии

  • Фахриддин Беркенов 09 февраля 2017 18:46

    А вот это хорошая идея, и ее не так уж и сложно воплотить

  • Zafar Musaev 09 февраля 2017 18:53

    Очень правильное решение

  • Felix McDuncan 09 февраля 2017 19:18

    У нас все хорошее так извратят что будет только хуже. предлагаю вообще эти пятиминутки делать в пятницу и один раз в неделю а все остальное в рабочем порядке. сейчас мин здрав скажет вечером собрания так у Облздрав с 7 часов вечера начинает работать, а основной контингент врачей это женщины, им уже к 6 надо ужин приготовить с детьми позаниматься и дом и тд

  • Andrey Kolomeytsev 09 февраля 2017 19:19

    Не согласен, на пятиминутках разбирается состояния поциентов, ночьные события и план действий на день…часть персонала пришедшея в смену просто не знает текущее состояние пациентов


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