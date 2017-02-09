Утренние «пятиминутки» в амбулаторных медицинских учреждениях не нужны, заявил заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Адхам Икрамов на встрече со СМИ в среду.

Отвечая на вопрос о «пятиминутках» в поликлиниках, имеющих свойство затягиваться, вызывая появление очередей, глава Минздрава назвал такие утренние собрания «нонсенсом».

В поликлинике, по словам Адхама Икрамова, должно быть вечернее обсуждение патронажа и диспансеризации, которые в течение дня выполнил персонал, количества принятых пациентов. Подобные собрания не могут проводиться утром, поскольку в это время врачи и медсестры должны быть на своих рабочих местах или в патронаже.

В то же время вице-премьер добавил, что отказаться от собраний в больницах, называемых также больничными конференциями, нельзя, поскольку на них обсуждается состояние пациентов, которые находятся на лечении стационарно, и планируется следующий день.

Текст: «Газета.uz» 4 538