EN РУ O`Z ЎЗ
9 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Murad Buildings подарили 300 домиков для птиц

Компания Murad Buildings построила дома-кормушки для зимующих птиц по всему Ташкенту.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

Каждый год Murad Buildings обеспечивает зимним «жильем» и кормом тысячи птиц, устанавливая в общественных местах, парках, школах, детских садах и городских объектах настоящие обустроенные дома-кормушки.

Только за январь Murad Buildings установили 300 домов для птиц по всей столице. Еще 200 планируется разместить в течение февраля.

На сегодня — это беспрецедентная и одна из крупнейших экологических акций в Ташкенте, ориентированная на поддержание жизни птиц в городских условиях в зимний период.

Все кормушки регулярно обеспечиваются кормом, чтобы птицы могли благополучно пережить зимний период.

Девелоперская компания уделяет особое внимание социальным и экологическим проектам, направленным на улучшение городской инфраструктуры и защиту окружающей среды.

Экологическая акция с заботой о птицах, обитающих на территории Ташкента стартовала в 2015 году. Тогда по городу было установлено порядка 2000 стрижатников.

«Одним зимним утром я гостил у своих бабушки с дедушкой. Выйдя во двор, обратил внимание, что на стенах дома, на воротах — повсюду были птицы, — рассказывает основатель Murad Buildings Мурад Назаров. — Мой дедушка рассказал мне очень поучительную и интересную историю. Оказывается, уже несколько лет он каждое утро выходит во двор и насыпает птицам корм. Теперь они каждое утро прилетают к дому моего дедушки и ждут, когда он выйдет во двор. Представляете?! Каждое утро! Всю зиму! Мой дедушка уверен, что помогать птицам зимовать, заботиться о них — долг каждого. И меня настолько впечатлила его искренняя поддержка, что я решил продолжить и сделать это традицией в нашей семье».

Среди других проектов Murad Buildings по благоустройству города можно отметить установку первого в Ташкенте бесплатного общественного тренажерного комплекса, а также современных безопасных детских площадок в различных жилых районах, обновление фасадов жилых домов, располагающихся по соседству с жилыми комплексами компании, укладка асфальта и брусчатки, установка скамеек на территории аллей для прогулок и многое другое.

Murad Buildings строит счастье и делает это с удовольствием.

На правах рекламы.

 337
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 23:14

Систему распространения актов законодательства усовершенствуют

Вчера, 22:03

КФАЭР выделит $60 млн на социальные проекты в Узбекистане

Вчера, 17:09

Общественные инспектора экоконтроля получили удостоверения

Вчера, 16:11

Программа малых грантов ГЭФ поддержит инициативы фермеров

Вчера, 15:33

Делегацию Узбекистана принял премьер-министр Кувейта

Вчера, 13:57

Квартиры в Ташкенте в январе прибавили в цене

Вчера, 13:23

Около 62 тысяч уголовных дел рассмотрено судами в 2016 году

Вчера, 13:01

Бокс: Узбекистан завоевал 8 медалей международного турнира (+видео)

Популярное

В столице сгорел ресторан «Манас»

Президент утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана

Девушки Узбекистана участвуют в международном конкурсе Technovation Challenge

Нужно менять отношение медиков к работе и пациентам — Президент