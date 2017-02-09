Murad Buildings подарили 300 домиков для птиц

Каждый год Murad Buildings обеспечивает зимним «жильем» и кормом тысячи птиц, устанавливая в общественных местах, парках, школах, детских садах и городских объектах настоящие обустроенные дома-кормушки.

Только за январь Murad Buildings установили 300 домов для птиц по всей столице. Еще 200 планируется разместить в течение февраля.

На сегодня — это беспрецедентная и одна из крупнейших экологических акций в Ташкенте, ориентированная на поддержание жизни птиц в городских условиях в зимний период.

Все кормушки регулярно обеспечиваются кормом, чтобы птицы могли благополучно пережить зимний период.

Девелоперская компания уделяет особое внимание социальным и экологическим проектам, направленным на улучшение городской инфраструктуры и защиту окружающей среды.

Экологическая акция с заботой о птицах, обитающих на территории Ташкента стартовала в 2015 году. Тогда по городу было установлено порядка 2000 стрижатников.

«Одним зимним утром я гостил у своих бабушки с дедушкой. Выйдя во двор, обратил внимание, что на стенах дома, на воротах — повсюду были птицы, — рассказывает основатель Murad Buildings Мурад Назаров. — Мой дедушка рассказал мне очень поучительную и интересную историю. Оказывается, уже несколько лет он каждое утро выходит во двор и насыпает птицам корм. Теперь они каждое утро прилетают к дому моего дедушки и ждут, когда он выйдет во двор. Представляете?! Каждое утро! Всю зиму! Мой дедушка уверен, что помогать птицам зимовать, заботиться о них — долг каждого. И меня настолько впечатлила его искренняя поддержка, что я решил продолжить и сделать это традицией в нашей семье».

Среди других проектов Murad Buildings по благоустройству города можно отметить установку первого в Ташкенте бесплатного общественного тренажерного комплекса, а также современных безопасных детских площадок в различных жилых районах, обновление фасадов жилых домов, располагающихся по соседству с жилыми комплексами компании, укладка асфальта и брусчатки, установка скамеек на территории аллей для прогулок и многое другое.

Murad Buildings строит счастье и делает это с удовольствием.

На правах рекламы.

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