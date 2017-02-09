Магазин детских товаров Baby House порадует всех мам и малышей

Ожидание младенца — это счастье и приятные хлопоты для всей семьи. Хочется встретить малыша в идеально оборудованной комнате, где все не только внешне прекрасно, но и безопасно, а главное — удобно для мамы. А в безумном ритме жизни — идеально все это приобрести в одно месте. Baby House — один из немногих магазинов в Ташкенте, где можно купить сразу все, от бутылочек до прогулочных колясок, от ведущих европейских производителей.

Качество и безопасность — первое, о чем думают родители малыша. Авторы магазина Baby House, имея почти 19-летний опыт работы в сфере товаров для детей, предлагают своим клиентам лучшее от итальянских, швейцарских и чешских производителей.

Один из важнейших выборов, который предстоит сделать родителям — это покупка коляски. Она должна быть маневренной, удобной в управлении и обязательно красивой. Baby House — единственный в Узбекистане официальный дистрибьютер колясок марок Anex и Inglesina. Это отражено на официальных сайтах компаний.

В Baby House представлены универсальные коляски Anex, или, проще говоря — три в одном. Это полноценная коляска с тремя сменными составляющими: люлькой, автокреслом и вертикальным сиденьем. Система One Click Move с двусторонним адаптером позволяет легко и удобно сменить люльку на автокресло, даже не разбудив младенца. Коляски выполнены по швейцарской технологии: они оснащены пневматическими колесами увеличенного диаметра, а также независимой пружинной подвеской.

Доверив свою кроху Anex, можно спокойно передвигаться по городу, не думая о кочках. Не стоит бояться, если оставить коляску на мгновение без внимания — передовая система торможения Comfy Stop обеспечивает мгновенную фиксацию коляски одним движением. Все комплектующие и материалы проходят обязательную сертификацию по строжайшим международным стандартам, а колясочный текстиль является запатентованным продуктом. Ионизация текстиля препятствует его загрязнению и делает невозможным размножение на его поверхности для большинства патогенных микроорганизмов.

Коляски итальянской компании Inglesina — это не только превосходное качество, но и непревзойденный стиль. Они оснащены большими колесами с прекрасной амортизацией, подходят для длительных прогулок, обеспечивают максимальный комфорт ребенку и выгодны для родителей. Inglesina отличается практичностью и компактностью. Шасси раскрывается и складывается одной рукой. Еще одно преимущество — это изысканный подбор тканей и стильный дизайн. В стандартную комплектацию входит сумка с пеленальным матрасиком — незаменимый аксессуар для родителя, позволяющий всегда иметь все необходимое под рукой.

В Baby House можно найти стильные деревянные кроватки люксовых итальянских брендов Picci и Pali. Лаконичные, удобные, с люльками и без — продаются как в комплекте с комодами и шкафами, так и отдельно. Здесь же — постельное белье турецкого бренда mamino из нежнейшего тонковолокнистого хлопка мягких оттенков. Пеленальные столики со встроенными комодами и ванночками удобны для тех, кто ценит время и комфорт. Масштаб магазина не позволят продемонстрировать весь ассортимент. На помощь приходят современные технологии: пара кликов на планшете, и можно оценить все оттенки, формы и сочетания товаров.

В ожидании первенца родители часто теряются, ведь в многообразии предложений легко запутаться. Вещи для детей, игрушки, коляски настолько красивы, что выбор иногда становится непростой задачей. Опытные консультанты всегда придут на помощь и после ответов на пару вопросов подберут коляску, стульчик или кроватку, подходящую именно вам.

Помимо мебели и первого транспорта для нового члена семьи, здесь широко представлена детская одежда. Также в Baby House всегда доступны товары по уходу за младенцем (бутылочки, оригинальные соски, аксессуары для мытья детской посуды, товары для купания) и, конечно же, игрушки.

Адрес: ул. Нукусская, д. 27

Телефон: (+99890) 999−00−06

Facebook: fb.com/BabyHouse21



На правах рекламы. Товары сертифицированы

660