Систему распространения актов законодательства усовершенствуют

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля подписал постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства».

Как отмечается в официальном комментарии к постановлению, до настоящего времени в стране отсутствовали единый механизм и порядок распространения актов законодательства, нормативно-правовые акты публиковались без комментариев, концепций и других справочных материалов, не было эффективной координации деятельности государственных органов по правовой пропаганде.

Постановление предусматривает установление единого порядка распространения нормативно-правовых актов, определение принципиально новых подходов в данной сфере, закрепление механизмов организации исполнения новых законов и разъяснения среди населения их сути и значения.

Отныне госорганы, ответственные за организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения нормативно-правовых актов, будут указываться в текстах проектов законов, вносимых в Законодательную палату Олий Мажлиса. Ответственные госорганы и организации, на которых возложен контроль, после подписания нормативно-правового акта в обязательном порядке будут утверждать план мероприятий по исполнению, доведению до исполнителей и разъяснению среди населения его сути и значения.

Другим нововведением является обеспечение доступа к информационно-аналитическим материалам нормативно-правовых актов, подготовленных в ходе их разработки. Правовая пропаганда принятых актов законодательства будет осуществляться с учетом этих информационно-аналитических материалов.

Пояснительная записка, в которой содержится краткая информация об основаниях разработки проекта нормативно-правового акта, его значении, ожидаемых результатах от его принятия, а также сопоставительные таблицы по вносимым в законодательство изменениям и дополнениям, будут публиковаться и в Национальной базе данных законодательства Узбекистана (Lex.uz).

Министерство юстиции определено уполномоченным органом, осуществляющим координацию и контроль за деятельностью госорганов и организаций по распространению нормативно-правовых актов. Отныне все нормативно-правовые акты в течение одного дня с момента их принятия направляются в электронном и бумажном виде в Минюст, который в однодневный срок обеспечивает их доведение до всех госорганов и организаций в электронной форме по перечню, определяемому Кабинетом Министров.

Параллельно Минюст обеспечивает размещение текстов принятых нормативно-правовых актов на сайте Lex.uz в течение одного дня и их публикацию в «Собрании законодательства Республики Узбекистан» на еженедельной основе.

Для качественного и эффективного разъяснения населению новых законов предусматриваются создание групп правовой пропаганды, организация цикла теле- и радиопередач, размещение статей и информационных материалов в СМИ.

Постановлением утвержден новый состав Межведомственного совета по координации работы госорганов по правовой пропаганде и просвещению и образованы его территориальные комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов, судов, органов государственного управления, образовательных учреждений и других организаций.

Вводится в практику ежегодный отчет Министерства юстиции и управлений юстиции в сфере распространения нормативно-правовых актов перед Сенатом Олий Мажлиса и кенгашами народных депутатов.

Предусмотрена разработка проекта закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», определяющего обязательное распространение правовой информации в образовательных, информационно-библиотечных учреждениях, органах самоуправления граждан; порядок осуществления мер по разъяснению нормативно-правовых актов с привлечением органов самоуправления граждан и институтов гражданского общества.

Намечены меры по совершенствованию Национальной базы данных законодательства, в том числе создание банка данных наиболее востребованных текстов нормативно-правовых актов на английском языке.

Текст: «Газета.uz» 1 228