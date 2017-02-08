СЭЗ «Инновационный центр ИКТ» создадут в Ташкенте

Университет Инха в Ташкенте.
Фото: «Газета.uz»
Архивное фото.
На территории Университета Инха в Ташкенте планируется создание свободной экономической зоны «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий». Об этом говорится в проекте указа Президента, опубликованном для обсуждения на портале по обсуждению нормативно-правовых актов.
Документом предусмотрено функционирование СЭЗ до 1 января 2030 года с возможностью последующего расширения территории и продления срока. Ожидается, что создание СЭЗ, специализированной на ИКТ, послужит формированию благоприятных условий для активного внедрения ИКТ в отраслях экономики Узбекистана и повышению их конкурентоспособности, расширению возможностей для развития экспорта предприятий отрасли, а также концентрации кадрового, научно-производственного и инвестиционно-финансового потенциала.
Основными задачами и направлениями деятельности новой СЭЗ планируется определить следующие:
В течение срока функционирования СЭЗ на ее участников должны быть распространены особый валютный и налоговый режимы. Планируется установить упрощенный порядок налогообложения участников СЭЗ, а также их работников, в части осуществляемой ими деятельности в рамках СЭЗ.
В частности, участников СЭЗ предлагается освободить от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа на весь период функционирования СЭЗ.
Участникам СЭЗ планируется предоставить право осуществлять в пределах своих поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) расчеты и платежи в иностранной валюте на территории Узбекистана, включая выдачу заработной платы работникам в наличном или безналичном виде и выплату дивидендов.
Они также смогут осуществлять экспорт работ и услуг, связанных с производством и сопровождением (обслуживанием) ПО, за иностранную валюту через онлайновые магазины без наличия экспортного контракта. Кроме того, их предлагается освободить от обязательной продажи валютной выручки, поступающей от экспорта в рамках деятельности в СЭЗ.
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