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Фото: МИД

КФАЭР выделит $60 млн на социальные проекты в Узбекистане

Кувейтский фонд арабского экономического развития профинансирует социальные проекты в Узбекистане.

Сегодня, 22:03   Экономика  

Правительство Узбекистана и Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие КФАЭР в финансировании социальных проектов в Узбекистане на общую сумму 60 млн долларов США в течение предстоящих лет.

Документ был подписан 8 февраля в Кувейте по итогам встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Кроме того, были подписаны межправительственные соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, а также соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов.

В рамках первого раунда политических консультаций министерства иностранных дел Узбекистана и Кувейта обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Министры подтвердили готовность к расширению практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами и проведению регулярных консультаций для выработки путей развития узбекско-кувейтских связей в разлных областях, прежде всего в сферах торговли, инвестиций и совместной реализации проектов.

Текст: «Газета.uz»      961

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