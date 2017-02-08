Делегацию Узбекистана принял премьер-министр Кувейта

8 февраля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, прибывшая в Кувейт с официальным визитом, была принята премьер-министром Кувейта шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом.

Глава МИД передал приветствие и наилучшие пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева руководству Кувейта.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе беседы обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

На встрече подчеркивалось, что процесс активизации узбекско-кувейтского диалога открывает реальные возможности для вывода сотрудничества на качественно новый уровень, придания ему долгосрочного характера.

Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам двустороннего и международного характера.

Текст: «Газета.uz» 1 226