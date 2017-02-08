Бокс: Узбекистан завоевал 8 медалей международного турнира (+видео)

Сборная Узбекистана по боксу завоевала 8 медалей на 40-м международном турнире памяти Дуйшенкула Шопокова, прошедшем в Бишкеке (Кыргызстан) с 31 января по 6 февраля, сообщается на сайте Федерации бокса.

В соревнованиях приняли участие 113 боксеров из Узбекистана, Казахстана, России, Китая, Украины и Кыргызстана. Представители национальной сборной выиграли две золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

На высшую ступень пьедестала поднялись Козимбек Мардонов (весовая категория до 75 кг) и Сардор Ёрмухаммедов (до 91 кг). Рустамжон Исмоилов (+91 кг) стал серебряным призером состязаний. Нодир Мирзахмедов (до 49 кг), Улугбек Комилов (до 60 кг), Алёр Норалиев (до 64 кг), Одил Аслонов (до 69 кг) и Хасанхон Баратов (до 81 кг) завоевали «бронзу» .

Лучшим боксером турнира признан мастер спорта международного класса Козимбек Мардонов, который в финальном поединке одержал досрочную победу над кыргызстанцем Ильязом Акматалиевым.

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Текст: «Газета.uz» 395