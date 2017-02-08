В Федерации плавания переизбрано руководство

На отчетно-выборной конференции Федерации плавания Узбекистана, прошедшей 7 февраля в Навои, был избран новый руководящий состав спортивной организации, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Председателем на четырехлетний олимпийский цикл единогласно переизбран генеральный директор Навоийского горно-металлургического комбината, сенатор Кувандик Санакулов.

Руководитель представительства НГМК в Ташкенте Саидахрол Гулямов и генеральный директор «Узметкомбината» Алик Нуритдинов переизбраны первым заместителем и заместителем председателя соответственно. Алишер Ганиев сохранил пост генерального секретаря.

На мероприятии состоялись выборы состава президиума и ревизионной комиссии, которой поручили рассмотреть вопрос о соответствии главных тренеров по водным видам спорта занимаемым должностям.



На конференции также обсуждалась организация IX чемпионата Азии среди возрастных групп, который впервые пройдет в Узбекистане 9−16 сентября.

Текст: «Газета.uz» 574