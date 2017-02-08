EN РУ O`Z ЎЗ
8 февраля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Алишер Ганиев, Кувандик Санакулов и Саидахрол Гулямов.

Фото: НОК

В Федерации плавания переизбрано руководство

Кувандик Санакулов переизбран председателем Федерации плавания Узбекистана.

Сегодня, 12:37   Спорт  

На отчетно-выборной конференции Федерации плавания Узбекистана, прошедшей 7 февраля в Навои, был избран новый руководящий состав спортивной организации, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Председателем на четырехлетний олимпийский цикл единогласно переизбран генеральный директор Навоийского горно-металлургического комбината, сенатор Кувандик Санакулов.

Руководитель представительства НГМК в Ташкенте Саидахрол Гулямов и генеральный директор «Узметкомбината» Алик Нуритдинов переизбраны первым заместителем и заместителем председателя соответственно. Алишер Ганиев сохранил пост генерального секретаря.

На мероприятии состоялись выборы состава президиума и ревизионной комиссии, которой поручили рассмотреть вопрос о соответствии главных тренеров по водным видам спорта занимаемым должностям.

На конференции также обсуждалась организация IX чемпионата Азии среди возрастных групп, который впервые пройдет в Узбекистане 9−16 сентября.

Текст: «Газета.uz»      574
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 13:23

Около 62 тысяч уголовных дел рассмотрено судами в 2016 году

Сегодня, 13:01

Бокс: Узбекистан завоевал 8 медалей международного турнира (+видео)

Сегодня, 11:20

СЭЗ «Инновационный центр ИКТ» создадут в Ташкенте

Сегодня, 11:01

Обзор мировых новостей

Сегодня, 09:22

Нужно менять отношение медиков к работе и пациентам — Президент

Сегодня, 09:00

Akfa предлагает новый взгляд на производство пищевой продукции в Узбекистане

Вчера, 23:38

«Бунёдкор» в серии пенальти обыграл «Аль-Джаиш» (+видео)

Вчера, 22:37

«Насаф» не смог выйти в групповой этап Лиги Чемпионов Азии (+видео)

Популярное

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

Узбекистан и Кувейт подпишут ряд документов

В столице сгорел ресторан «Манас»

Президент утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана