Akfa предлагает новый взгляд на производство пищевой продукции в Узбекистане

60 ведущих топ-менеджеров группы компаний Akfa, Artel и MEDIAPARK объединились в рабочую группу для проработки и ускоренного осуществления планов по открытию в Узбекистане фабрик по производству кондитерских и макаронных изделий.

В настоящее время ведутся переговоры с наиболее известными производителями современного оборудования из Германии, Дании, Швейцарии, Австрии и Италии, которое позволит обеспечить высокое качество продукции, способной конкурировать с продуктами ведущих мировых кондитерских брендов.

Оборудование и технологии, которые будут закупаться в Европе, позволят создать более тысячи рабочих мест для наших соотечественников. Именно на их плечи будет возложена задача освоить современные технологии и выпускать продукцию высокого качества для дальнейшей реализации на территории Узбекистана и за его пределами.

В настоящее время уже достигнуто соглашение с компанией «Коммунарка» из Белоруссии, которая обладает солидным опытом и богатой историей в производстве шоколадной и конфетной продукции. Представители компании выражают твердое намерение оказывать технологическую поддержку в организации кондитерского производства, где вся продукция будет органической и удовлетворит спрос посетителей.

10 представителей рабочей группы работают в эти дни в Европе, проводя переговоры и презентации в известных компаниях с целью поиска и привлечения партнеров для участия в реализации проекта, создания совместного предприятия и привлечения их инвестиций в экономику Узбекистана.

Программа создания производств и вывода на рынок Узбекистана и за рубеж высококачественной органической продукции широкого ассортимента позволяет обеспечить импортозамещение, что является одним из приоритетов экономики Узбекистана. Ее реализация рассчитана на течение 6 лет — до 2022 года, а первую продукцию нужно ожидать уже в начале 2018 года.

Создаваемое производство по качеству продукции и планируемым объемам должно стать самым большим не только в регионе Центральной Азии, но и в странах СНГ.

В рамках реализации задач, намеченных рабочей группой, ведутся переговоры с ведущими банками Узбекистана об их возможном участии с наиболее выгодными для вновь создаваемого холдинга условиями предоставления кредитных ресурсов и дальнейшего сотрудничества в осуществлении этапов проекта, который по праву рассматривается как своевременный, многообещающий и способный придать еще большую динамику развитию сферы, и в целом экономики страны.

Амбициозная, сильная и достаточно опытная команда, способная решать наиболее сложные задачи, связанные с организацией производств, основанных на сверхсовременных технологиях, сформировавшая свое имя в сферах индустрии Узбекистана, готова сказать свое веское слово в отраслях производств кондитерской и макаронной продукции на уровне мировых стандартов.

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