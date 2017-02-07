Международный комитет Красного Креста обучит военнослужащих Узбекистана.

Фото: УзА
Министерство обороны Узбекистана подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с региональным представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии. Об этом сообщило УзА.
Меморандум определяет рамки и направления развития взаимодействия, что позволит разработать предложения и рекомендации по созданию программ подготовки и обучения военнослужащих Министерства обороны Узбекистана.
Планируется проведение конференций, круглых столов, учебных курсов, семинаров и тренингов. Кроме того, региональным представительством МККК в Центральной Азии будут предоставляться учебные материалы, документы и литература.
На мероприятии были обсуждены пути углубления сотрудничества между Министерством обороны Узбекистана и Региональным представительством МККК в сфере подготовки военных врачей.
С 2007 года Министерством обороны совместно с региональным представительством Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии реализовано более 40 совместных проектов. В частности, были разработаны специальные обучающие программы для военных врачей и курсантов военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии.
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