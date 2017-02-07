EN РУ O`Z ЎЗ
7 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: УзА

Международный комитет Красного Креста обучит военнослужащих Узбекистана.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали Министерство обороны Узбекистана и представительство Международного комитета Красного Креста.

Сегодня, 17:00   Политика  

Министерство обороны Узбекистана подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с региональным представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии. Об этом сообщило УзА.

Меморандум определяет рамки и направления развития взаимодействия, что позволит разработать предложения и рекомендации по созданию программ подготовки и обучения военнослужащих Министерства обороны Узбекистана.

Планируется проведение конференций, круглых столов, учебных курсов, семинаров и тренингов. Кроме того, региональным представительством МККК в Центральной Азии будут предоставляться учебные материалы, документы и литература.

На мероприятии были обсуждены пути углубления сотрудничества между Министерством обороны Узбекистана и Региональным представительством МККК в сфере подготовки военных врачей.

С 2007 года Министерством обороны совместно с региональным представительством Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии реализовано более 40 совместных проектов. В частности, были разработаны специальные обучающие программы для военных врачей и курсантов военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии.

Текст: «Газета.uz»      784
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:27

НАК начнет выполнять полеты в Лахор с апреля

Сегодня, 16:11

Интервью. Стефен Мартин: «Мы принимаем модели потребления, которые не идут на благо планеты»

Сегодня, 12:36

В столице сгорел ресторан «Манас»

Сегодня, 12:22

Председатель Федерации велоспорта переизбрана

Сегодня, 11:27

Обзор мировых новостей

Вчера, 22:07

ЕБРР возобновит инвестиции в Узбекистан

Вчера, 17:24

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

Вчера, 14:07

Делегации Узбекистана посетили два велаята Туркменистана

Популярное

Узбекистан и Кувейт подпишут ряд документов

Узбекские овощи и фрукты будут поставлять в Сибирь круглый год

Делегации Узбекистана посетили два велаята Туркменистана

Кубок Дэвиса: Истомин и Файзиев одержали победу в парном матче