Международный комитет Красного Креста обучит военнослужащих Узбекистана.

Министерство обороны Узбекистана подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с региональным представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии. Об этом сообщило УзА.

Меморандум определяет рамки и направления развития взаимодействия, что позволит разработать предложения и рекомендации по созданию программ подготовки и обучения военнослужащих Министерства обороны Узбекистана.

Планируется проведение конференций, круглых столов, учебных курсов, семинаров и тренингов. Кроме того, региональным представительством МККК в Центральной Азии будут предоставляться учебные материалы, документы и литература.

На мероприятии были обсуждены пути углубления сотрудничества между Министерством обороны Узбекистана и Региональным представительством МККК в сфере подготовки военных врачей.

С 2007 года Министерством обороны совместно с региональным представительством Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии реализовано более 40 совместных проектов. В частности, были разработаны специальные обучающие программы для военных врачей и курсантов военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии.

Текст: «Газета.uz» 784