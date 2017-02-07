«Насаф» не смог выйти в групповой этап Лиги Чемпионов Азии (+видео)

Фото: the-afc.com
Каршинский клуб «Насаф» потерпел поражение в гостях у «Аль-Фатеха» 7 февраля в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов Азии АФК-2017. Матч в Эль-Хасе (Саудовская Аравия) завершился со счетом 1:0.
Единственный гол встречи был забит в дополнительное время первого тайма (45+1'), когда португальский нападающий Укра Монтейро ударом со штрафного поразил ворота Санжара Куввата.
Игроки «Насафа» имели возможность сравнять счет, однако Одилжон Хамробеков и Драган Черан не смогли реализовать созданные моменты.
Таким образом, узбекистанский клуб не смог пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов Азии и покидает турнир.
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