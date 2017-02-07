EN РУ O`Z ЎЗ
7 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Аъло Абдуллаев / УзА

НАК начнет выполнять полеты в Лахор с апреля

Рейсы «Узбекистон хаво йуллари» в пакистанский Лахор начнутся с 5 апреля.

Сегодня, 17:27   Общество  

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начинает выполнение полетов в пакистанский город Лахор, сообщила пресс-служба НАК.

Рейсы будут выполняться с 5 апреля по следующему расписанию:

  • HY 463 Ташкент-Лахор по средам, вылет из Ташкента в 10:30, прилет в Лахор в 12:50.
  • HY 464 Лахор-Ташкент по средам, вылет из Лахора в 23:55, прилет в Ташкент в 02:25 в четверг.
  • HY 461 Ташкент-Лахор по четвергам, вылет из Ташкента в 22:40,прилет в Лахор в 01:00 в пятницу.
  • HY 462 Лахор-Ташкент по пятницам, вылет из Лахора в 10:15, прилет в Ташкент в 12:45.

Время во всех пунктах указано местное.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, бронирование и покупка авиабилетов онлайн доступны в разделе «Онлайн-бронирование» на сайте НАК, а также во всех пунктах продажи.

Текст: «Газета.uz»      506
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:00

Международный комитет Красного Креста обучит военнослужащих Узбекистана.

Сегодня, 16:11

Интервью. Стефен Мартин: «Мы принимаем модели потребления, которые не идут на благо планеты»

Сегодня, 12:36

В столице сгорел ресторан «Манас»

Сегодня, 12:22

Председатель Федерации велоспорта переизбрана

Сегодня, 11:27

Обзор мировых новостей

Вчера, 22:07

ЕБРР возобновит инвестиции в Узбекистан

Вчера, 17:24

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

Вчера, 14:07

Делегации Узбекистана посетили два велаята Туркменистана

Популярное

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

В столице сгорел ресторан «Манас»

Узбекские овощи и фрукты будут поставлять в Сибирь круглый год

Кубок Дэвиса: Истомин и Файзиев одержали победу в парном матче