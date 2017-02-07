НАК начнет выполнять полеты в Лахор с апреля

Фото: Аъло Абдуллаев / УзА
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начинает выполнение полетов в пакистанский город Лахор, сообщила пресс-служба НАК.
Рейсы будут выполняться с 5 апреля по следующему расписанию:
Время во всех пунктах указано местное.
Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, бронирование и покупка авиабилетов онлайн доступны в разделе «Онлайн-бронирование» на сайте НАК, а также во всех пунктах продажи.
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