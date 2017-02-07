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Фото: mcs.uz

Экспонаты музея Савицкого покажут в Москве

Коллекцию Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Савицкого покажут в Москве.

Сегодня, 20:09   Общество  

Выставка полотен и работ из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого состоится в конце марта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщила пресс-служба Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана.

Государственный музей искусств Каракалпакстана был организован в 1966 году в Нукусе по инициативе собирателя картин русского авангарда в Средней Азии Игоря Савицкого. В 1950 году Савицкий переехал из Москвы в Нукус, где вплоть до самой смерти в июле 1984 года принимал активное участие в местных археологических исследованиях и параллельно увлекся коллекционированием произведений русского авангарда, а также произведений скульптуры и народно-прикладного искусства.

По данным министерства, 3−6 февраля музей в Нукусе посетила делегация российского музея во главе с его директором Мариной Лошак. Целью поездки был отбор экспонатов и согласование организационных вопросов предстоящей выставки в Москве. Узбекская сторона взяла на себя организацию доставки выбранных экспонатов специальным чартерным авиарейсом.

Марина Лошак выразила уверенность, что увидев работы из музея Савицкого, огромное количество почитателей приедет в Нукус, чтобы не только увидеть музей, но и землю Каракалпакстана.

Согласно оценкам экспертов, коллекция музея Савицкого является второй в мире коллекцией произведений русского авангарда после коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. За 30 лет Савицкий собрал и спас более 44 тысяч произведений живописи и графики, среди которых работы таких выдающихся авангардистов, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Иван Кудряшов, Климент Редько, Александр Волков, Александр Николаев и другие.

Текст: «Газета.uz»      1 096
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