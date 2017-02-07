В столице сгорел ресторан «Манас»

7 февраля утром в ресторане «Манас», расположенном в Яккасарайском районе Ташкента, вспыхнул пожар. По данным администрации заведения, пострадавших нет.

К моменту публикации пожар был ликвидирован. На месте работали шесть пожарных расчетов. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщает с места происшествия корреспондент «Газеты.uz», в пожаре пострадали расположенный поблизости гольф-клуб и частный дом.

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