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Фото: fb.com/groups/Potrebitel.Uz

В столице сгорел ресторан «Манас»

В столичном ресторане «Манас» произошел сильный пожар, никто не пострадал.

Сегодня, 12:36   Общество  

7 февраля утром в ресторане «Манас», расположенном в Яккасарайском районе Ташкента, вспыхнул пожар. По данным администрации заведения, пострадавших нет.

К моменту публикации пожар был ликвидирован. На месте работали шесть пожарных расчетов. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщает с места происшествия корреспондент «Газеты.uz», в пожаре пострадали расположенный поблизости гольф-клуб и частный дом.

Текст: «Газета.uz»      5 879
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