В столице сгорел ресторан «Манас»

Фото: fb.com/groups/Potrebitel.Uz
7 февраля утром в ресторане «Манас», расположенном в Яккасарайском районе Ташкента, вспыхнул пожар. По данным администрации заведения, пострадавших нет.
К моменту публикации пожар был ликвидирован. На месте работали шесть пожарных расчетов. Причина возгорания пока неизвестна.
Как сообщает с места происшествия корреспондент «Газеты.uz», в пожаре пострадали расположенный поблизости гольф-клуб и частный дом.
Сегодня, 12:22
Сегодня, 11:27
Вчера, 22:07
Вчера, 17:24
Вчера, 12:47