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Аскар Мамин.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-премьер Казахстана награжден орденом «Дустлик»

Президент Узбекистана подписал указ о награждении первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина.

Сегодня, 19:33   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля подписал указ о награждении первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом «Дустлик». Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Аскар Мамин награжден «за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между нашими странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального значения и создании международных транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе».

Текст: «Газета.uz»      2 308
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