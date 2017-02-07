Первый вице-премьер Казахстана награжден орденом «Дустлик»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля подписал указ о награждении первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом «Дустлик». Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Аскар Мамин награжден «за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между нашими странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального значения и создании международных транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе».

Текст: «Газета.uz» 2 308