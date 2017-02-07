Первый вице-премьер Казахстана награжден орденом «Дустлик»

Аскар Мамин.
Фото: primeminister.kz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля подписал указ о награждении первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом «Дустлик». Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Аскар Мамин награжден «за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между нашими странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального значения и создании международных транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе».
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