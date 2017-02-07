Обзор мировых новостей

Израиль принял закон о легализации поселений на палестинских территориях

Парламент Израиля в понедельник принял закон, который должен легализовать поселения, возведенные на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press. «Сегодня мы голосуем за наше право на эту землю», — сказал депутат Кнессета Офир Акунис во время дебатов, которые, по сообщению агентства, были очень бурными. «Мы голосуем сегодня за связь между еврейским народом и его землей. Вся эта земля — наша. Целиком», — добавил он. За принятие закона высказались 60 парламентариев, 52 были против. До сих пор Тель-Авив признавал незаконными постройки израильтян на частных палестинских землях. Теперь же все они легализованы, их снос прекращен, за исключением тех сооружений, на которые уже вынесено постановление суда. Собственникам земли, доказавшим свои права, выплатят компенсацию в размере 125%, вне зависимости от того, согласились ли они расстаться со своим имуществом. Ожидается, что закон вызовет обострение палестино-израильского конфликта и может стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде в Гааге. // Интерфакс

Террористическая организация ИГИЛ погрязла в коррупции и воровстве

«Исламское государство» (ИГ) терпит поражение не только на поле боя. Финансовое положение этой террористической организации продолжает ухудшаться, что заставляет ее действовать в условиях «кризисного» бюджета. Боевики ИГ все чаще покидают ряды организации, а на привлечение новых не хватает средств. Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН. В документе сообщается, что, несмотря на недавние поражения, ИГ все еще сохраняет свое присутствие и оказывает вооруженное сопротивление в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Группировка продолжает призывать своих сторонников и сочувствующих вне зон конфликта к совершению нападений. Однако ее возможности становятся все более ограниченными. Генеральный секретарь ООН сообщил членам Совета безопасности, что группа по-прежнему полагается, в основном, на доходы от нефти, поборов и «налогообложения», на долю которых приходится в общей сложности 70−80% средств ИГ. Однако в 2016 году доходы ИГ от углеводородных ресурсов заметно сократились. По оценкам Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в результате незаконная продажа нефти принесла ИГИЛ около 260 млн долларов, в основном из нефтяных месторождений в сирийской мухафазе Дейр-эз-Зор. В 2015 году доходы ИГ от нефти были почти вдвое больше и составляли 500 млн долларов. // Центр новостей ООН



СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать

Почти две трети истребителей Военно-морских сил США не могут подняться в небо по техническим причинам. Самолеты находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей, сообщает еженедельник Defence News. В результате существенно ограничены главные ударные возможности американских ВМС, основу которых составляют истребители F/A-18 °F Hornet и Super Hornet. Причиной такого положения, подчеркивает издание, является многолетнее недофинансирование ВС страны в целом и морской авиации в частности в период правления администрации президента Барака Обамы. Еженедельник также сообщает, что ВМС США не хватает средств на ремонт кораблей, в результате чего задолженность по отложенному ремонту постоянно растет. Тщательный осмотр кораблей для определения необходимости в ремонте — проверка наличия имеющихся в распоряжении ВМС средств — отменяется или откладывается, а когда корабли наконец приходят на ремонт, на их восстановление требуется гораздо больше времени, говорится в публикации. В целом, у каждого авианосца по крайней мере на три года просрочен срок службы без прохождения регулярного техосмотра, а некоторые субмарины пребывают в нерабочем состоянии по четыре и более лет. Не хватает, по данным еженедельника, денег и на регулярную ротацию личного состава ВМС и размещение членов их семей, и около 440 млн долларов необходимы для выплаты жалования военным морякам. Службы докладывают также о пребывании в плачевном состоянии 15% береговых сооружений ВМС, нуждающихся в ремонте, замене или сносе, написал еженедельник. 24 декабря Обама подписал законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны. Размер бюджета Пентагона составит примерно 619 млрд долларов. // ТАСС

В сточных водах Токио обнаружили цианид

Утечка водного раствора цианида произошла на химическом заводе в специальном районе Токио Аракава, информации об отравлении людей не поступало. По данным телеканала NHK, цианиды, наличие которых в любом количестве запрещено нормативами, было выявлено в сточных водах в ходе проверки на комплексе водоочистительных сооружений в Аракаве. Выяснилось, что вещество попало в воду с химического завода, расположенного в 4 км от комплекса. По предварительным данным, утечка произошла из одной из цистерн с водным раствором цианида. В настоящее время выясняются подробности инцидента. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 236