Председатель Федерации велоспорта переизбрана

Федерация велоспорта Узбекистана 6 февраля провела отчетно-выборную конференцию, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Председателем единогласно переизбрана заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, руководящая спортивной организацией с 2011 года. Заместителем председателя избран Козим Уринбойхужаев.

На мероприятии был заслушан отчет за 2013−2016 годы, а также определены цели на четырехлетний олимпийский цикл. Перед федерацией поставлена задача завоевать олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.

Текст: «Газета.uz» 668