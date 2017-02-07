Председатель Федерации велоспорта переизбрана

Фото: НОК
Федерация велоспорта Узбекистана 6 февраля провела отчетно-выборную конференцию, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Председателем единогласно переизбрана заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, руководящая спортивной организацией с 2011 года. Заместителем председателя избран Козим Уринбойхужаев.
На мероприятии был заслушан отчет за 2013−2016 годы, а также определены цели на четырехлетний олимпийский цикл. Перед федерацией поставлена задача завоевать олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.
Сегодня, 12:36
Сегодня, 11:27
Вчера, 22:07
Вчера, 17:24
Вчера, 12:47