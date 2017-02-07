EN РУ O`Z ЎЗ
7 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: НОК

Председатель Федерации велоспорта переизбрана

В Федерации велоспорта Узбекистана состоялись выборы руководящего состава.

Сегодня, 12:22   Спорт  

Федерация велоспорта Узбекистана 6 февраля провела отчетно-выборную конференцию, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Председателем единогласно переизбрана заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, руководящая спортивной организацией с 2011 года. Заместителем председателя избран Козим Уринбойхужаев.

На мероприятии был заслушан отчет за 2013−2016 годы, а также определены цели на четырехлетний олимпийский цикл. Перед федерацией поставлена задача завоевать олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.

Текст: «Газета.uz»      668
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:36

В столице сгорел ресторан «Манас»

Сегодня, 11:27

Обзор мировых новостей

Вчера, 22:07

ЕБРР возобновит инвестиции в Узбекистан

Вчера, 17:24

Хокимом Самарканда стал Вохид Рахимов

Вчера, 14:07

Делегации Узбекистана посетили два велаята Туркменистана

Вчера, 12:47

Узбекистан и Кувейт подпишут ряд документов

Вчера, 12:42

Теннис: Узбекистан проходит в следующий этап Кубка Дэвиса (+видео)

Вчера, 12:12

Узбекские овощи и фрукты будут поставлять в Сибирь круглый год

Популярное

Узбекские овощи и фрукты будут поставлять в Сибирь круглый год

Делегации Узбекистана посетили два велаята Туркменистана

Видео. Бобир Акилханов: «Рынок Узбекистана в сфере IT относительно пустой»

Девушки Узбекистана участвуют в международном конкурсе Technovation Challenge