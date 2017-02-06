Бокс: «Узбекские тигры» уступили «Китайским драконам»

Профессиональный боксерский клуб Uzbek Tigers потерпел поражение от команды Китая China Dragons в рамках Азиатской группы VII сезона Всемирной серии бокса WSB 4 февраля в китайском Санья. Матч завершился со счетом 3:2.

WSB — полупрофессиональная мировая боксерская ассоциация под контролем AIBA. Она отличается от любительского бокса тем, что спортсмены участвуют в санкционированных боях с голым торсом без защитных шлемов с возможностью заработка денег наравне с профессиональными боксерами. Как и в профессиональных боях, судейство ведется по системе начисления баллов судей или до нокаута.

В первом пятираундовом бою вечера в весовой категории до 49 кг узбекистанский боксер Мироншох Ибрагимов (1−0) успешно дебютировал на этом турнире, уверенно победив Синь Хуана (0−3). Китайский спортсмен имел преимущество в росте, но Ибрагимов сумел доставить сопернику большие проблемы, благодаря своим скоростным контратакам и джебам справа. В результате «Узбекские тигры» повели в счете — 0:1.

В следующем поединке непобежденный в WSB боксер Абдулхай Шарахматов (4−0) в весе 56 кг без проблем одолел Ван Луна (0−3). Несмотря на опыт оппонента, узбекистанец с первых секунд пошел в атаку и контролировал ход встречи до финального гонга после того, как левым апперкотом потряс представителя «Китайских драконов» — 0:2.

Затем хозяева начали сокращать отрыв в счете. Сначала Ельнур Абдураимов (4−2) по неизвестным причинам не смог выйти на бой против Ху Цяньсюня (1−1), а после Улугбек Хакбердиев (2−2) поскользнулся и повредил правую ногу в четвертом раунде поединка против Чжао Мингана (0−2). Узбекистанец лидировал на карточках всех трех судей, однако по правилам бокса победу одержал китайский боец — 2:2.

В последней встрече вечера тяжеловесы Го Цзинь (1−2) и Бобурбек Юлдашев (0−1) решали исход командного противостояния. Финальный бой получился тяжелым и вязким. Было много борьбы, в результате чего представитель Китая выиграл с небольшим преимуществом — 3:2.

Следующий свой матч клуб Uzbek Tigers проведет в гостях у действующих чемпионов Astana Arlans Kazakhstan 18 февраля в Талдыкоргане.

Текст: «Газета.uz» 325