Теннис: Узбекистан проходит в следующий этап Кубка Дэвиса (+видео)

Теннисная сборная Узбекистана прошла во второй раунд Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Южной Кореи в Кимчхоне 5 февраля. После третьего дня турнира был зафиксирован победный счет — 3:1.

В последний день первого отборочного раунда были запланированы две игры, однако Узбекистану нужна была одна победа, чтобы пройти в следующий этап. Денис Истомин (80-е место в мировом рейтинге) должен был сыграть против первой ракетки Южной Кореи Хён Чона (73), однако вместо последнего на корт вышел Сун-Ву Квон (308).

Узбекистанский теннисист в четырех сетах обыграл соперника со счетом 1:3 — 6/3, 6/7(7), 2/6, 6/7(12). Истомин подал 11 подач навылет, сделал 4 брейка при 2 двойных ошибках. Его оппонент совершил 8 эйсов, 6 раз ошибся на второй подаче и также 4 раза брал подачу соперника.

7−9 апреля Узбекистан сразится с Индией в рамках второго раунда зоны Азия/Океания в группе I.

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Текст: «Газета.uz» 144