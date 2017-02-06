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6 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: kortennis.co.kr

Теннис: Узбекистан проходит в следующий этап Кубка Дэвиса (+видео)

Денис Истомин обыграл соперника из Южной Кореи, обеспечив Узбекистану выход во второй раунд Кубка Дэвиса.

Сегодня, 12:42   Спорт  

Теннисная сборная Узбекистана прошла во второй раунд Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Южной Кореи в Кимчхоне 5 февраля. После третьего дня турнира был зафиксирован победный счет — 3:1.

В последний день первого отборочного раунда были запланированы две игры, однако Узбекистану нужна была одна победа, чтобы пройти в следующий этап. Денис Истомин (80-е место в мировом рейтинге) должен был сыграть против первой ракетки Южной Кореи Хён Чона (73), однако вместо последнего на корт вышел Сун-Ву Квон (308).

Узбекистанский теннисист в четырех сетах обыграл соперника со счетом 1:3 — 6/3, 6/7(7), 2/6, 6/7(12). Истомин подал 11 подач навылет, сделал 4 брейка при 2 двойных ошибках. Его оппонент совершил 8 эйсов, 6 раз ошибся на второй подаче и также 4 раза брал подачу соперника.

7−9 апреля Узбекистан сразится с Индией в рамках второго раунда зоны Азия/Океания в группе I.

Видео


Текст: «Газета.uz»      144

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