Девушки Узбекистана участвуют в международном конкурсе Technovation Challenge

Около 200 девушек из Узбекистана участвуют в международном конкурсе Technovation Challenge, который проводится в стране впервые. В течение трех месяцев им предстоит создать социальное мобильное приложение, призванное решить проблему в городе, районе или махалле.

Technovation Challenge — крупнейший конкурс технологических разработок, предназначенный исключительно для девушек от 15 до 18 лет. Программа абсолютно бесплатна и осуществляется при поддержке Google, Yahoo, Adobe, Intel, Oracle, Dropbox, а с 2015 года — при участии ООН и структуры «ООН-Женщины» (UN Women).

Основная миссия программы — вдохновить девушек решать реальные проблемы общества с помощью информационных технологий и навыков предпринимательства, говорилось на мероприятии, посвященном запуску проекта в Ташкенте 4 февраля.

В программе участвуют команды, состоящие из пяти девушек и наставника. Командам предоставляется 12-недельная учебная программа, в течение которой конкурсантки вместе с менторами не только разрабатывают приложение, но и проводят маркетинговые исследования, пишут бизнес-план, снимают видео и приобретают новые навыки.

Бесплатная программа включает в себя такие модули, как кодирование, бизнес, маркетинг и питчинг (презентация проекта потенциальному заказчику или покупателю). Technovation Challenge нацелен на развитие у девушек навыков критического мышления, предпринимательства и программирования. Конкурс также ставит целью повысить интерес девушек к техническим сферам. В Узбекистане, по данным портала открытых данных, в ведущих технических вузах страны доля девушек составляет 16−22%.

«Поначалу было страшно регистрироваться, поскольку думала, что нужны навыки программирования, которыми я пока не владею в полной мере, — говорит Надира Тилляева, 15-летняя учащаяся академического лицея при Международном Вестминстерском университете в Ташкенте. — Я мечтаю научиться программированию. В школе и лицее не так много девушек, которые интересуются созданием компьютерных программ, поэтому решила принять участие в этом конкурсе. Думаю, здесь я смогу найти много близких по духу друзей. Родители поддержали меня в этом начинании, в особенности папа, который работает в IT-сфере. Мы уже создали команду, зарегистрировались на сайте проекта и нашли менторов. Сейчас мы изучаем проблемы, которые можно разрешить при помощи мобильного приложения».

Команды-участницы конкурса должны создать мобильное приложение для Android с помощью программы App Inventor. Тема продукта должна относиться к Целям в области устойчивого развития ООН — здравоохранение, образование, окружающая среда, повышение благосостояния, равенство, мир и другие. После представления проектов по всему миру будут отобраны 10 команд-финалистов, которых пригласят на завершающий этап в Калифорнии (США).

В Узбекистане Technovation Challenge осуществляется при поддержке Ассоциации поддержки детей и семей, движения молодежи «Камолот», проекта ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг», Университета Инха в Ташкенте и Центра UZINFOCOM.

Текст: «Газета.uz» 938