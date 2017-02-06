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Фото: «Узагроэкспорт»

Узбекские овощи и фрукты будут поставлять в Сибирь круглый год

Узбекистан будет круглогодично поставлять плодоовощную продукцию в Сибирский федеральный округ.

Сегодня, 12:12   Экономика  

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Владимиром Городецким и представителями российских деловых кругов посетила Узбекистан 3−5 февраля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Узагроэкспорт».

На встрече с заместителями премьер-министра Узбекистана Улугбеком Розукуловым и Зойиром Мирзаевым были рассмотрены вопросы увеличения объемов торговли и организации системных централизованных поставок плодоовощной продукции.

По итогам переговоров подписано соглашение об организации круглогодичной поставки плодоовощной продукции Узбекистана в Сибирский федеральный округ в 2017—2019 годах через торговый дом «Узагроэкспорт-Сибирь», созданный в декабре 2016 года.

Представители российской делегации также провели рабочую встречу в компании «Узбекозиковкатхолдинг», на которой обсуждены подготовка пакета экспортных контрактов и оптимизация процесса логистики.

Владимир Городецкий посетил комплекс законченного цикла компании Gold Dried Fruits, где ознакомился с процессом производства, переработки, сушки, шоковой заморозки, хранения и отгрузки широкого ассортимента фруктов и овощей.

Текст: «Газета.uz»      1 473
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