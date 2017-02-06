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Фото: tourism.media.gov.kw

Узбекистан и Кувейт подпишут ряд документов

Узбекистан и Кувейт подпишут документы в сферах инвестиций, образования и научных исследований.

Сегодня, 12:47   Экономика  

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 7−10 февраля посетит с официальным визитом Кувейт, сообщила пресс-служба МИДа.

В программу визита вошли встречи и переговоры с премьер-министром шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и председателем Национального собрания Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганемом.

Делегация Узбекистана также примет участие в Узбекско-кувейтском бизнес-форуме и других совместных мероприятиях.

Планируется, что в ходе визита будет подписан ряд документов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, образования и научных исследований.

Текст: «Газета.uz»      486
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