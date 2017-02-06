Врио главы «Камолота» стал Сарвар Ашуров

Сарвар Ашуров.
Фото: kamolot.uz
Сарвар Ашуров стал временно исполняющим обязанности председателя Центрального совета Общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот». Об этом свидетельствует информация на официальном сайте движения.
Сарвар Ашуров (1982 года рождения) — выпускник Национального университета Узбекистана и Ташкентского финансового института. С 2013 года занимал должность заместителя председателя «Камолота» и председателя детской организации «Камалак».
Прежний лидер «Камолота» Баходир Ганиев в конце января был назначен руководителем сектора по делам молодежи Аппарата Президента.
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