Врио главы «Камолота» стал Сарвар Ашуров

Сарвар Ашуров стал временно исполняющим обязанности председателя Центрального совета Общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот». Об этом свидетельствует информация на официальном сайте движения.

Сарвар Ашуров (1982 года рождения) — выпускник Национального университета Узбекистана и Ташкентского финансового института. С 2013 года занимал должность заместителя председателя «Камолота» и председателя детской организации «Камалак».

Прежний лидер «Камолота» Баходир Ганиев в конце января был назначен руководителем сектора по делам молодежи Аппарата Президента.

Текст: «Газета.uz» 160