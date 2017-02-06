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6 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Сарвар Ашуров.

Фото: kamolot.uz

Врио главы «Камолота» стал Сарвар Ашуров

Временно исполняющим обязанности руководителя движения «Камолот» стал Сарвар Ашуров.

Сегодня, 11:30   Политика  

Сарвар Ашуров стал временно исполняющим обязанности председателя Центрального совета Общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот». Об этом свидетельствует информация на официальном сайте движения.

Сарвар Ашуров (1982 года рождения) — выпускник Национального университета Узбекистана и Ташкентского финансового института. С 2013 года занимал должность заместителя председателя «Камолота» и председателя детской организации «Камалак».

Прежний лидер «Камолота» Баходир Ганиев в конце января был назначен руководителем сектора по делам молодежи Аппарата Президента.

Текст: «Газета.uz»      160

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