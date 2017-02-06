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Фото: Шахриёр Тургунбоев / МИД

Глава ЕБРР посетит Узбекистан

Визит президента ЕБРР Сумы Чакрабарти обсуждался на встрече с делегацией банка в МИД Узбекистана.

Сегодня, 12:01   Экономика  

В Узбекистан ожидается визит президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти. Повестка дня визита обсуждалась 6 февраля на встрече министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.

Во время встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Узбекистаном и ЕБРР, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Отмечалось, что «образовавшаяся определенная пауза в двусторонних отношениях позволяет по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества в современных условиях», отмечается в сообщении.

Текст: «Газета.uz»      1 243
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