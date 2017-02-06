Глава ЕБРР посетит Узбекистан

В Узбекистан ожидается визит президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти. Повестка дня визита обсуждалась 6 февраля на встрече министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.

Во время встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Узбекистаном и ЕБРР, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Отмечалось, что «образовавшаяся определенная пауза в двусторонних отношениях позволяет по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества в современных условиях», отмечается в сообщении.

Текст: «Газета.uz» 1 243