Глава ЕБРР посетит Узбекистан

Фото: Шахриёр Тургунбоев / МИД
В Узбекистан ожидается визит президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти. Повестка дня визита обсуждалась 6 февраля на встрече министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.
Во время встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Узбекистаном и ЕБРР, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Отмечалось, что «образовавшаяся определенная пауза в двусторонних отношениях позволяет по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества в современных условиях», отмечается в сообщении.
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