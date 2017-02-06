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Фото: EBRD / Mike Ellis

ЕБРР возобновит инвестиции в Узбекистан

Узбекистан и ЕБРР обсуждают ключевые приоритеты будущего взаимодействия.

Сегодня, 22:07   Экономика  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нацелен на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном, заявила в интервью «Жахон» управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и России Наталья Ханженкова. Она прибыла в Ташкент 6 февраля для обсуждения перспектив сотрудничества.

«В настоящее время совместно с узбекской стороной мы намечаем ключевые приоритеты взаимодействия, — сообщила Наталья Ханженкова по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. — На основе консультаций с правительством республики мы обозначим конкретные сферы узбекской экономики, в которые ЕБРР, исходя из своих возможностей, мог бы инвестировать финансовые средства».

На данном этапе приоритетными областями сотрудничества представляются поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение деловой среды в стране и другие вопросы, отметила управляющий директор ЕБРР. Она подчеркнула, что стороны «не намерены ограничиваться традиционными отраслями экономики, а искать новые, инновационные направления».

«Современные условия позволяют нам по-новому взглянуть на состояние и перспективы сотрудничества. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном в сферах, представляющих взаимный интерес», — сказала Наталья Ханженкова.

Расширению партнерства Узбекистана и ЕБРР должен послужить предстоящий визит в Ташкент президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, добавила она.

ЕБРР был создан в 1991 году с целью поддержки рыночной экономики и демократии. Акционерами банка являются 65 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.

Узбекистан присоединился к ЕБРР в 1992 году. Банк реализовал в республике около 55 проектов, инвестировав в общей сложности почти 900 млн евро. Последняя стратегия ЕБРР по Узбекистану была принята летом 2005 года, а последний проект завершился в 2007 году.

В настоящее время работа ЕББР в Узбекистане сосредоточена только на поддержке имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 млн евро по 5 проектам.

Текст: «Газета.uz»      295

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