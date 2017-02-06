Обзор мировых новостей

Россия, Турция и Иран начали встречу по Сирии в Астане

Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23−24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением «астанинского процесса» урегулирования ситуации в Сирии. Информированный источник сообщил РИА Новости, что участники встречи намерены обсудить соблюдение сторонами конфликта режима прекращения боевых действий, выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, затронуть вопросы гуманитарного содействия и повышения взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией. // РИА Новости

Протестующие в Румынии расходятся после крупнейшей за 25 лет акции

Протестующие против правительства Румынии расходятся после крупнейшей за 25 лет акции протеста, но обещают продолжить митинги, сообщают местные СМИ. Митинги проходят, несмотря на то, что в воскресенье правительство отказалось от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет. По данным местных СМИ, на улицы в воскресенье по всей стране вышли около 600 тысяч человек. Самый крупный протест прошел в Бухаресте перед зданием Кабмина, где собрались около 300 тысяч человек, сообщает телеканал Digi24. Местные СМИ пишут, что это крупнейший митинг с декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. Протестующие требуют отставки правительства, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост. // РИА Новости

Более 100 человек стали жертвами схода лавин в Афганистане

Общее число жертв в результате схода лавин в различных провинциях Афганистана превысило 100 человек, после того как в одной из деревень были обнаружены тела еще 50 погибших. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse. «В результате схода лавин под снегом были полностью погребены две деревни в районе Баргматал. В одной из них были обнаружены 50 тел. Спасатели пытаются добраться до второй деревни», — рассказал агентству официальный представитель властей республики Мохаммад Омар Мохаммади. Ранее сообщалось о 54 погибших. По словам властей, число жертв может возрасти. В результате удара стихии были разрушены 168 домов, погибли сотни голов крупного рогатого скота. Сильнейшие снегопады привели к обрушению большого количества зданий, парализовали движение автотранспорта. Большое количество автомагистралей оказались закрыты. В результате завалов на дорогах, обрывов линий связи и электропередач многие районы страны оказались фактически отрезанными от внешнего мира. // ТАСС

Самолет Qatar Airways завершил самый длительный прямой перелет в мире

Самолет авиакомпании Qatar Airways, вылетевший из столицы Катара, приземлился в аэропорту новозеландского Окленда, впервые завершив самый длинный в мире прямой коммерческий перелет. Об этом сообщил сайт газеты New Zealand Herald. Продолжительность беспересадочного перелета на расстояние в 14,5 тысячи км составила 16 часов 15 минут. Как сообщается, самолет прибыл к месту назначения с опережением графика на 15 минут. Из-за встречного ветра обратный путь может занять более 18 часов. Перелет осуществлял самолет Boeing 777−200 с 259 посадочными местами. Как отмечает издание, во время своего исторического полета самолет был полон. Экипаж самолета включал в себя четырех пилотов и 15 бортпроводников. За время полета пассажирам было подано в общей сложности 1,1 тысячи чашек кофе и чая, а также 2000 прохладительных напитков. // ТАСС



SpaceX показала в 3D движение внутри вакуумного тоннеля Hyperloop

Компания SpaceX опубликовала панорамное видео с демонстрацией движения внутри тестового участка вакуумного тоннеля Hyperloop. На видео заснят испытательный участок в Хоторне (Калифорния), который используется компанией для тестирования моделей грузопассажирских капсул. Протяженность тоннеля — 1,6 км. Идею Hyperloop («гиперпетля») представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Новый транспорт, работающий от солнечной энергии, будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 495