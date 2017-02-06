Принята Госпрограмма по противодействию коррупции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 2 февраля утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2017−2018 годы. Текст документа опубликован на Lex.uz.

Документом образована Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции во главе с генеральным прокурором страны Ихтиёром Абдуллаевым. Решения этой комиссии будут обязательными для исполнения всеми органами государственной власти и управления, общественными объединениями и другими организациями.

В состав комиссии вошли руководители Минюста, МВД, ГНК, ГТК, Госкомстата, Госкомконкуренции, Академии наук, Верховного и Высшего хозяйственного суда, Торгово-промышленной палаты, Национального центра по правам человека, комитета Законодательной палаты и комитета Сената, фондов «Махалла» и «Нуроний», движения «Камолот», омбудсман и других структур.

Госпрограммой предусмотрена разработка Национальной программы повышения правовой культуры в обществе, направленной на кардинальное улучшение правового образования и просвещения в стране, а также пропаганды правовых знаний в обществе.

Запланирована разработка в течение ближайших месяцев проектов законов «О государственной службе», «О государственно-частном партнерстве», «О государственных закупках», «О распространении правовой информации», «Об общественном контроле», «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» и «Об административных процедурах».

Намечена реализация дополнительных антикоррупционных мер в сфере обеспечения прозрачности процесса формирования и расходования бюджетных средств, а также доступности информации об их распределении.

Запланированы и другие мероприятия.

Текст: «Газета.uz» 3 104