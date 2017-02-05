Кубок Дэвиса: Истомин и Файзиев одержали победу в парном матче

Сборная Узбекистана по теннису одержала победу в парном матче против Южной Кореи в рамках первого раунда Кубка Дэвиса в южнокорейском Кимчхоне 4 февраля. После второго дня турнира узбекистанская команда повела в счете — 2:1.

В парном матче Денис Истомин и Санжар Файзиев справились с парой Хён Чон и Ён Кю Лим в пяти сетах со счетом 2:3 — 3/6, 7/6(12), 7/6(7), 5/7, 4/6. Игра продолжалась 4 часа и 11 минут. За это время дуэты выполнили по 10 подач навылет, узбекистанцы допустили 5 двойных ошибок и сделали 3 брейка, в то время как южнокорейцы совершили на одну двойную ошибку больше и ни разу не брали подачу соперника.

В воскресенье состоятся решающие игры — Денис Истомин (80-е место в мировой рейтинге) сыграет с Хён Чоном (73), а Санжар Файзиев (367) выйдет на корт против Дак Хи Ли (139). Для прохода в следующий раунд сборной Узбекистана достаточно одержать одну победу в этих встречах.

Узбекистан и Южная Корея выступают в зоне Азия/Океания в группе I.



Текст: «Газета.uz» 127