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Фото: indianexpress.com

Кубок Дэвиса: Истомин и Файзиев одержали победу в парном матче

Теннисная сборная Узбекистана повела в счете против Южной Кореи на Кубке Дэвиса.

Сегодня, 10:55   Спорт  

Сборная Узбекистана по теннису одержала победу в парном матче против Южной Кореи в рамках первого раунда Кубка Дэвиса в южнокорейском Кимчхоне 4 февраля. После второго дня турнира узбекистанская команда повела в счете — 2:1.

В парном матче Денис Истомин и Санжар Файзиев справились с парой Хён Чон и Ён Кю Лим в пяти сетах со счетом 2:3 — 3/6, 7/6(12), 7/6(7), 5/7, 4/6. Игра продолжалась 4 часа и 11 минут. За это время дуэты выполнили по 10 подач навылет, узбекистанцы допустили 5 двойных ошибок и сделали 3 брейка, в то время как южнокорейцы совершили на одну двойную ошибку больше и ни разу не брали подачу соперника.

В воскресенье состоятся решающие игры — Денис Истомин (80-е место в мировой рейтинге) сыграет с Хён Чоном (73), а Санжар Файзиев (367) выйдет на корт против Дак Хи Ли (139). Для прохода в следующий раунд сборной Узбекистана достаточно одержать одну победу в этих встречах.

Узбекистан и Южная Корея выступают в зоне Азия/Океания в группе I.

Текст: «Газета.uz»      127
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