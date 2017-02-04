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4 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: Вечерний Ташкент в снегу

Пятничным вечером многие ташкентцы вышли на прогулку, чтобы насладиться красотой заснеженного города.

Сегодня, 09:07   Медиа  

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Текст: «Газета.uz»      1 963
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